Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/LETA

Valdība nosaka aizliegumu ceļojumiem uz vairākām Āfrikas dienvidu daļas valstīm Ieteikt







Saistībā ar jauna Covid-19 izraisošā vīrusa paveida izplatību līdz nākamā gada 11.janvārim noteikts aizliegums organizēt ceļojumus uz Dienvidāfrikas Republiku (DĀR), Lesoto, Botsvānu, Zimbabvi, Mozambiku, Namībiju, Svatini (Svazilendu) un Malāviju, piektdien lēmusi valdība.

Tāpat ar grozījumiem rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteikts, ka Latvijas valstspiederīgajiem vai Eiropas Savienības (ES) pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar uzturēšanās atļauju Latvijā, kuri pēdējo desmit dienu laikā uzturējušies minētajās ļoti augsta riska valstīs, ir pienākums uzrādīt Covid-19 RNS testa, kas veikts 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas teritorijā, rezultātu, veikt Covid-19 RNS testu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ieceļošanas Latvijas teritorijā un astotajā dienā pēc ieceļošanas Latvijā.

Šīm personām noteiktas prasības arī nekavējoties pēc ieceļošanas Latvijas teritorijā doties uz tūrisma mītni, lai ievērotu pašizolāciju desmit dienas pēc izbraukšanas no šī rīkojumā minētās ļoti augsta riska valsts, kā arī informēt tūrisma mītni par to, ka persona uzturējusies šajā rīkojumā minētajā ļoti augsta riska valstī un viņai ir pienākums ievēro pašizolāciju.

Ja konkrētās personas nav ievērojušas pašizolāciju tūrisma mītnē, mājsaimniecību locekļiem, kas nonākuši kontaktā ar minēto ieceļojušo personu, arī ir pienākums ievērot pašizolāciju dzīvesvietā, uzturēšanās mītnē vai tūrisma mītnē desmit dienas pēc attiecīgās personas izbraukšanas no minētajām ļoti augsta riska valstīm.

Tikmēr personām, kuras nav Latvijas valstspiederīgie vai ES pastāvīgie iedzīvotāji un kuras pēdējo desmit dienu laikā bijušas minētajās Āfrikas valstīs, ieceļošana Latvijā aizliegta.

Jau ziņots, ka Eiropas Komisija (EK) ierosinās pārtraukt avioreisus uz Eiropas Savienību (ES) no Āfrikas dienvidu valstīm, kur izplatās jauns Covid-19 izraisošā vīrusa paveids, kas varētu būt var būt lipīgāks par Covid-19 delta variantu, kā arī rezistentāks pret pašreizējām Covid-19 vakcīnām, piektdien paziņoja EK prezidente Urzula fon der Leiena.

EK “ciešā koordinācijā ar dalībvalstīm ierosinās iedarbināt ārkārtējās bremzes, lai pārtrauktu avioceļojumus no Āfrikas dienvidu reģiona bažas raisošā [Covid-19] varianta B.1.1.529 dēļ,” tviterī ierakstīja Leiena.

DĀR zinātnieki ceturtdien paziņoja, ka ir konstatējuši jaunu Covid-19 variantu ar lielu skaitu mutāciju, un vainoja to straujā Covid-19 infekcijas gadījumu skaita pieaugumā.

DĀR, kas ir Covid-19 vissmagāk skartā Āfrikas valsts, vienā dienā reģistrēto jauno inficēšanās gadījumu skaits ir desmitkāršojies kopš mēneša sākuma – no 106 līdz apmēram 1200.

Reaģējot uz šo ziņu, Lielbritānija no piektdienas aizliegusi jebkādu ieceļošanu no sešām Āfrikas dienviddaļas valstīm – DĀR, Botsvanas, Esvatini, Lesoto, Namībijas un Zimbabves. Izraēla aizliegusi ieceļošanu no šīm sešām valstīm, kā arī no Mozambikas.

Savukārt Vācija no Āfrikas dienvidu valstīm ļaus ieceļot tikai saviem pilsoņiem, kuriem pēc ierašanās Vācijā 14 dienas būs jāuzturas karantīnā.

Jaunajam variantam ar zinātnisko apzīmējumu B.1.1.529 “ir ļoti liels mutāciju skaits”, preses konferencē sacīja virusologs Tulio de Oliveira. Viņš piebilda, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) piektdien varētu piešķirt šim variantam nosaukumu, izmantojot kādu grieķu alfabēta burtu.

Virusologs piebilda, ka jaunais variants konstatēts arī Botsvanā un Honkongā starp ceļotājiem no DĀR.