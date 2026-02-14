FOTO: Unsplash.com

"Vedējmāte ieradās kāzu kleitā, jo bija iemīlējusies līgavainī!" Ļaudis dalās savos trakākajos kāzu piedzīvojumos

14. februāris 2026
Kas gan var būt skaistāks par kāzām – greznas dekorācijas, garšīgs ēdiens un divi cilvēki, kuru mīlestība tiek svinēta. Tomēr dažādu cilvēku pieredzes stāsti pierāda, ka pat tik īpaša diena var noiet pilnīgi greizi.

Sociālo mediju platformā “Threads” Artūrs aicināja citus lietotājus dalīties ar dīvainākajiem un trakākajiem atgadījumiem, ko viņi piedzīvojuši kāzās. Diskusija izveidojās visai gara, un cilvēki viens pēc otra atcerējās situācijas, kurās noteikti nevēlētos nonākt šajā īpašajā dienā.

“Vedējmāte ieradās kāzu kleitā, jo slepeni bija iemīlējusies jaunajā līgavainī,” raksta Madara.
Arī Emīls dalījās savā stāstā: “Brālēna kāzās es devos laivā uz ezeru meklēt papardes ziedu līgavas masai. Labu gribēdams atstāju savas kurpes krastā – bez telefona un jebkāda sakara! Kad izbraucām uz ūdens, sapratu, ka visi mani meklē – domāja, ka es aizgāju peldēties. Rezultātā mani sagaidīja ātrie, policija un glābšanas dienests. Visi bija satraukti, otra puse pat raudāja – bet es aizgāju dzert tālāk.”

Olīvija raksta: “Pēc līgavas pušķa izmešanas ķērājas to nesadalīja un sakāvās tik ļoti, ka ieradās ātrā palīdzība.”

Savukārt Dace piedzīvojumu apraksta ar laimīgām beigām: “Vecmāmiņa mičošanas laikā iesnaudās, svece rokā, galva klonējās, mati aizdegās, bet ātrie nepalīdzēja – par laimi viss beidzās bez traumām.”

Kā veicies citiem?

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
