Britu tanks mācībās Igaunijā, Rakverē.
Foto. Scanpix/ALAIN JOCARD / AFP)

NATO mācībās izgaismojas bīstama patiesība – vai sabiedrotie ir gatavi dronu karam?

LA.LV
22:07, 13. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

“The Wall Street Journal” viedokļu slejā redakcionālās padomes loceklis Keis Melčiors raksta, ka plaša mēroga NATO militārās mācības izgaismojušas vairākas alianses vājās vietas, īpaši attiecībā uz mūsdienu karadarbību, kur arvien lielāku lomu spēlē droni. Augstas intensitātes kauju simulācija parādījusi, ka Ukrainas frontes pieredze vēl pilnībā nav pārņemta Rietumvalstu armijās.

Krievija un Ukraina ir parādījušas pasaulei karadarbības nākotni, un Amerika un tās sabiedrotie tam nav gatavi. Tā ir mācība no vērienīgām mācībām, ko Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstis veica Igaunijā pagājušā gada maijā. Mācību laikā notikušais atklāja nopietnus taktiskus trūkumus un ievainojamības augstas intensitātes bezpilota lidaparātu kaujā, teikts Keisa Melčiora slejā.

Igaunijas starptautiskajās mācībās “Hedgehog 2025” pagājušā gada maijā piedalījās vairāk nekā 16 000 karavīru no 12 NATO dalībvalstīm, un procesā tika iesaistīti arī ukraiņu dronu speciālisti ar reālu kaujas pieredzi.

Igaunijas Aizsardzības spēku bezpilota sistēmu programmas vadītājs Arbo Probals skaidroja, ka mācībās tika radīta simulēta, īpaši sarežģīta kaujas vide. Tās mērķis bija radīt maksimālu stresu un pārbaudīt vienību spēju ātri pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem.

Tomēr vienā no scenārijiem liela NATO kaujas grupa – britu brigāde kopā ar igauņu divīziju – uzbrukuma laikā rīkojās tā, it kā kaujas lauks nebūtu pilnībā pārredzams ar modernajām tehnoloģijām.

“NATO kaujas grupa vienkārši staigāja bez maskēšanās, izvietoja teltis un bruņutehniku. Viss tika iznīcināts,” atklāja viens no mācību dalībniekiem, kurš iejuties pretinieka lomā.

Mācību laikā ukraiņu speciālisti izmantoja kaujas vadības sistēmu “Delta”, kas ļauj reāllaikā apkopot izlūkdatus, ar mākslīgā intelekta palīdzību noteikt mērķus un koordinēt triecienus. Sistēma nodrošina ātru darbību ķēdi – no mērķa identificēšanas līdz uzbrukuma veikšanai, kas var aizņemt vien dažas minūtes.

Kā norādīts “The Wall Street Journal” viedokļu slejā, neliela, aptuveni desmit cilvēku liela ukraiņu komanda, spēlējot nosacītā pretinieka lomu, mazāk nekā diennakts laikā simulēja 17 bruņutehnikas vienību iznīcināšanu un veica vēl 30 triecienus citiem objektiem.

Tajā pašā laikā nelielā teritorijā – aptuveni 10 kvadrātkilometros – darbojās vairāk nekā 30 droni. Tas ir tikai aptuveni puse no dronu blīvuma, kas šobrīd novērojams Ukrainas frontē, norādīja “pretinieka” vienības komandieris Aivars Ganioti.

“Nebija iespējas paslēpties. Mēs diezgan viegli atradām mašīnas un mehanizētās vienības, un ātri tās iznīcinājām ar trieciendroniem,” viņa teiktais citēts rakstā.

Mācību rezultāti liecināja, ka šādos apstākļos iespējams nosacīti iznīcināt pat divus bataljonus diennakts laikā, kas nozīmētu pilnīgu vienību kaujas spēju zaudēšanu.

Igaunijas militārās izlūkošanas centra bijušais vadītājs Stens Raimans šos rezultātus raksturoja kā satraucošus. Tie skaidri parādījuši, cik caurspīdīgs ir mūsdienu kaujas lauks un cik ievainojamas kļūst vienības bez maskēšanās, ātras datu apmaiņas un modernizētas taktikas.

Papildu problēma esot lēmumu pieņemšanas ātrums. Ukrainas spēki izmanto plašu informācijas apmaiņu starp vienībām un komandvadību, tādējādi paātrinot uzbrukumus. Savukārt daļā NATO armiju joprojām dominē piesardzīga pieeja sensitīvās informācijas izplatīšanai, kas var palēnināt reakciju.

Igaunija jau sākusi pārskatīt militāro doktrīnu un karavīru apmācību, balstoties uz Ukrainas pieredzi dronu karā. Vienlaikus tiek palielināts aizsardzības finansējums un stiprināta sadarbība ar tehnoloģiju uzņēmumiem.

Ukrainas organizācijas “Aerorozvidka”, kas piedalījās sistēmas “Delta” izstrādē, pārstāve Marija Lemberga uzsvēra, ka daļa NATO sabiedroto joprojām demonstrē “fundamentālu neizpratni par moderno kaujas lauku” un turpina izmantot novecojušas apmācību metodes.

“Mēs esam nolemti,” secinājis viens no mācību novērotājiem.

Probals norādīja, ka mācību galvenais uzdevums bija rosināt militārpersonas kritiski izvērtēt esošās taktikas un izvairīties no pašapmierinātības. Ja tas izdevies, mācības savu mērķi esot sasniegušas.

Tēmas
