“Gribu atvainoties visai Latvijas tautai!” Rastorgujevs pēc sprinta sacensībām negaidīti lūdz piedošanu 0
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu desmit kilometru sprinta sacensībās Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs šodien ierindojās 30. vietā. Pēc sava starta – sarunā ar LTV žurnālistu – Andrejs atvainojās Latvijas tautai un žurnālistiem par iepriekšējām intervijām.
“Pirmkārt, es gribētu atvainoties Latvijas tautai, jums, Emīl, un jums – Matīss (Red. piezīme – LTV žurnālistiem) par iepriekšējo interviju, jo es biju diezgan sarūgtināts par savu rezultātu un man nebija vienkārši pārslēgties. Tāpēc īsti nesanāca pieslēgties intervijai. Vēlreiz atvainojos,” pēc sacensībām sacīja Latvijas labākais biatlonists.
Plašāk pievienotajā video!
Jau vēstījām par interviju, kas sekoja pēc Latvijas biatlonistu starta jauktajā stafetē, kurā mūsu sportisti izcīnīja 12. vietu.
Pēc finišēšanas, Andrejs Rastorgujevs LTV Sporta studijai sniedza interviju, kas sasmīdināja biatlona skatītājus.
Rastorgujevs uz intervētāja jautājumiem atbildēja visai lakoniski, turklāt nespēja atbildēt uz intervētāja uzdoto jautājumu par to, kāds pašmērķis Andrejam ir nākamajām divām nedēļām. Taču redzams, ka Rastorgujevs tieši tobrīd sekoja līdzi savējo startam, iespējams, tāpēc nespēja rast atbildi.