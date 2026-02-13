Eksperts par to, kas veido elektrības cenu: Tas ir vēl viens nepatīkams iemesls, ja par to interesējamies 0
Vai ar elektrības cenu nosacīti ir tā, kā vienojas patērētājs ar tirgotāju? Ir jāsaprot, ka tās ir divas pilnīgi atšķirīgas un atsevišķas lietas, šādu niansi sistēmā TV24 raidījumā “Dienas personība” aicināja izprast enerģētikas speciālists Juris Ozoliņš.
Uz elektrības cenu galvenokārt vislielākā ietekme ir laikapstākļiem – elektrības cena mainās atkarībā no laikapstākļiem, saka speciālists.
Pievienotajā video skatieties plašāk par to, uz ko J. Ozoliņš norāda kā vēl vienu nepatīkamu, bet diemžēl nopietnu iemeslu, kas maina elektrības cenu un kas lielākā vai mazākā mērā atspoguļojas elektrības cenā Latvijas patērētājiem, un ar kuru nākas rēķināties visiem.
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā un Lietuvā palielinājās par 12%
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā (2.02. – 8.02) Latvijā un Lietuvā palielinājās par 12% un bija 215,59 eiro par megavatstundu (MWh), aģentūru LETA informēja AS “Latvenergo”.
Savukārt Igaunijā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās par 6% – līdz 215,27 eiro par MWh.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas gandrīz visā Ziemeļvalstu reģionā samazinājās, savukārt Somijā un Baltijas valstīs tās pieauga. Cenu kāpumu Baltijā noteica zemāka vēja elektrostaciju (VES) izstrāde, kā arī samazināts elektroenerģijas imports no Somijas, ko noteica gandrīz vienāds cenu līmenis Somijā un Baltijas valstīs, padarot importu ekonomiski nepamatotu.
“Nord Pool” sistēmas cena samazinājās līdz 110,86 eiro par MWh, kas ir par 9% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Baltijas valstīs elektroenerģijas patēriņš saglabājās vēsturiski augstā līmenī, īpaši Lietuvā, kur aizvadītajā nedēļā tika uzstādīts jauns nedēļas patēriņa rekords pieejamo datu periodā kopš 2010. gada – 339,5 gigavatstundas (GWh). Tādējādi visi “Latvenergo” TEC energobloki aizvadītajā nedēļā bija īpaši pieprasīti tirgū, lai segtu augsto patēriņa līmeni, kopumā saražojot aptuveni 143,5 GWh elektroenerģijas. Tas ir augstākais vienas nedēļas TEC energobloku saražotais elektroenerģijas apjoms pieejamo datu periodā kopš 2015. gada, veidojot gandrīz 26% no Baltijā kopumā saražotā elektroenerģijas apjoma.
Piektdien gaidāms spēcīgs sniegputenis
Piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, liecina jaunākās sinoptiķu prognozes.
Trešdienas vakarā un naktī uz ceturtdienu Sēlijā un Latgalē ilgstoši snigs, bet ceturtdien dienas laikā Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, gaisa temperatūra Latgales dienvidos paaugstināsies līdz nulles atzīmei.
Piektdien, pastiprinoties austrumu, ziemeļaustrumu vējam, vējš putinās sniegu. No dienvidrietumiem valsti šķērsos plaša nokrišņu zona, neliels putenis pāraugs stiprā sniegputenī, līdz sestdienai daudzviet uzsnigs 10-20 centimetri sniega. Vietām – galvenokārt Latvijas dienvidaustrumos – gaidāms arī lietus un atkala.
Paredzams, ka vēja ātrums brāzmās piektdien pieaugs līdz 10-15 metriem sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – līdz 20 metriem sekundē. Sākot ar piektdienas pēcpusdienu, daži lauku ceļi sniegputeņa dēļ var kļūt neizbraucami. Sestdien gaidāms lēnāks vējš.
Visticamāk, īslaicīgs atkusnis skars tikai valsts dienvidaustrumu daļu. Svētdien kļūs vēsāks, naktī uz pirmdienu gaisa temperatūra vietām var noslīdēt zem -25 grādiem. Arī nākamnedēļ iespējama svārstīga gaisa temperatūra un nokrišņi.