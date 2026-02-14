Mēs visi tā darām, bet neapzināmies, cik tas ir bīstami! Santehniķi brīdina par ieradumu, kas var rezultēties nopietnā problēmā 0
Ikdienā mēs bieži darām lietas, kas šķiet pavisam nekaitīgas, piemēram, kad novārām makaronus, verdošo ūdeni uzreiz izlejam izlietnē. Tāpat arī daudzi cilvēki mēģina it kā attīrīt izlietnes caurules, tajās vienkārši ielejot karstu ūdeni, nereti pat pievienojot etiķi vai sodu. Tomēr santehniķi brīdina, ka šāda kļūda var maksāt ļoti dārgi.
Šī ieraduma dēļ var rasties nopietnas problēmas ar cauruļvadu sistēmu. Senākos mājokļos vēl var sastapt čuguna vai vara caurules, kas iztur augstas temperatūras, un karsts ūdens tām parasti nekaitē. Taču mūsdienās arvien biežāk tiek uzstādītas PVC caurules. Šis plastmasas materiāls ir izturīgs un piemērots parastam karstam ūdenim no krāna, aptuveni līdz 60 grādu temperatūrai, bet tas nav domāts vārīšanās temperatūrai, kas ir 100 grādi pēc Celsija.
Kad karsts ūdens nonāk caurulēs, kas ir daļēji aizsērējušas vai šķidrums tek lēni, tas ilgstoši saskaras ar plastmasu. Rezultātā caurules var mīkstināties, deformēties, bet līmētie savienojumi pat izkust. Šādas deformācijas rada risku – var parādīties noplūdes, plaisas vai pat pilnīgs sistēmas bojājums. Turklāt karsts ūdens neizšķīdina aizsprostojumu, tas tikai var virzīt to tālāk pa sistēmu, radot vēl lielākas problēmas.
Ja tomēr nepieciešams izliet karstu ūdeni, santehniķi iesaka vismaz 10 līdz 15 minūtes ļaut tam atdzist. Taču, ja nav iespējams tik ilgi ļaut ūdenim atdzist, tad viņi iesaka palaist aukstu ūdeni no krāna, ļaut tam tecēt izlietnē un tikai tad liet karsto ūdeni ārā no katliņa. Tas samazina temperatūru un ievērojami mazinās risku caurulēm.
