Ugunīgā Zirga gads sākas spoži: šīm 4 ķīniešu horoskopa zīmēm februāris būs neticami veiksmīgs 0
Ķīniešu Jaunais gads, kas tiks svinēts 2026. gada 17. februārī, ievadīs Uguns Zirga gadu, kas nes sev līdzi straujas pārmaiņas, drosmi, alkas pēc brīvības un jauniem izaicinājumiem. Taču, kā norāda astrologi, četrām ķīniešu zodiaka zīmēm šis februāris atnesīs īpaši labvēlīgu enerģiju.
Astrologe Dženīna Lou ziņu portāla The Mirror atklāj, kurām ķīniešu horoskopa zīmēm šis februāris būs īpaši veiksmīgs.
Vai esi viens no izredzētajiem?
Suns
Cilvēkiem, kas dzimuši Suņa gadā (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), 2026. gads nesīs vairāk socializēšanās iespēju.
Zirga gads atnes daudz jaunu sociālu uzaicinājumu, jaunas iepazīšanās un iespējas stiprināt esošās attiecības. Suņa gadā dzimušajiem pavērsies arī jaunas izglītības iespējas un piekļuve agrāk nepieejamām vidēm, kā arī vairāk ceļošanas iespēju.