Vecāki jautā: Kāpēc par bērnu ēdināšanu nauda jāpārskaita uz Lietuvas bankas kontu?







Platformā “pusdienlaiks.lv” no pirmdienas vecāki var pieteikt bērna kavējumu jeb pusdienu atteikumu, aģentūru LETA informēja platformas “pusdienlaiks.lv” pārstāvji.

Kopumā pašlaik platformā tiek administrēti jau 70% Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu dati.

Vecāki, kuri veikuši šo reģistrēšanos, nesaprot, kāpēc nauda jāpārskaita uz Lietuvas bankas kontu?

“Tā nebija Rīgas domes izvēle, tie bija paši ēdinātāji, kuri izvēlējās, kurš administrēs šo procesu un te jautājums, vai Izglītības, kultūras sporta departaments arī sekoja līdzi tam, vai šis pakalpojumu sniedzējs visu var nodrošināt un kāpēc tas notiek caur Lietuvu?” TV24 raidījumā “Ziņu top” komentāru sniedz Viesturs Kleinbergs, Rīgas domes deputāts (P!/P), Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, Mājokļu un vides komitejas pārstāvis.

Viņš izsaka minējumu, ka tas saistīts ar to, ka Latvijā arvien grūtāk paliek atvērt bankas kontu.

“Es saprotu, ka tas nav jauns uzņēmums, Lietuvā reģistrētā sistēma pastāv jau vairāk nekā gadu, bet kāpēc izvēlēts tieši šis uzņēmums, man nav informācijas, tā bija ēdinātāju izvēle!” Kleinbergs atkārto.

“Piektdien un aizvadītajās brīvdienās jaunu dalībnieku reģistrācija platformā notika, kā bija plānots – tehnisku šķēršļu jaunu dalībnieku reģistrācijai “pusdienlaiks.lv nebija,” saka platformas izstrādātāja pārstāvis Imants Felsbergs.

Felsbergs aicina tos vecākus, kas vēl nav reģistrējušies, to izdarīt un noslēgt ēdināšanas līgumu platformā, jo šādā veidā esot ērtāk norēķināties par reāli patērētajām pusdienām nekā izmantojot papīra formāta līgumu.

“Pusdienlaiks.lv” tehniskās palīdzības dienests no piektdienas un šajās brīvdienās esot strādājis intensīvi – atbildēti 490 zvani, 3720 e-pasti, bet šodien arī atlikušie 1860 e-pastos saņemtie jautājumi tikšot atbildēti. Vairumam iedzīvotāju bija radušies jautājumi par laiku, kas pēc pārskaitījuma nepieciešams, lai nauda parādītos platformas maciņā. Nauda virtuālajos maciņos parādās tās pašas dienas beigās, vai nākamās dienas laikā.

Tāpat daļa iedzīvotāju vēlējušies zināt, kā atteikt pusdienas, ja bērns neapmeklēs pirmsskolu vai skolu. Felsbergs skaidro, ka to no šodienas var izdarīt “pusdienlaiks.lv” platformā. Tāpat Felsbergs vērš uzmanību, ka pašlaik platformas “e-klase.lv” un “mycoob.lv” neiesniedz pusdienu atteikumu datus, līdz ar to pusdienu atteikumu var reģistrēt tikai “pusdienlaiks.lv” platformā.

“Tiklīdz “e-klase.lv”, “mycoob.lv” pabeigs darbu pie atbilstošas saskarsmes izveides datu apmaiņai, par to atsevišķi informēsim skolas un vecākus. Tāpēc, ja kavējumi šai nedēļai ir bijuši pieteikti “e-klase.lv”, “mycoob.lv”, ēdinātajam, audzinātājai, bet nauda no platformas virtuālā maciņa tika noņemta, šie gadījumi tiks risināti individuāli – nauda tiks atgriezta,” norādīja Felsbergs.

Vecāki, kuri nepaspēja noslēgt līgumus līdz šim, tiek aicināti to izdarīt šīs nedēļas laikā. Ēdinātāji uzsver, ka šonedēļ visi bērni, kas būs izteikuši vēlmi ēst pusdienas, tās arī saņems, paralēli ar skolu un vecākiem risinot līgumattiecību un norēķinu jautājumus.

Kā jau tika minēts iepriekš, Rīgas pirmsskolu un skolu ēdinātāji pāriet uz “pusdienlaiks.lv” platformu kā līgumu slēgšanas un norēķinu vietni. Vienlaikus vecākiem pastāv iespēja slēgt līgumus arī ar elektronisku parakstu, vai parakstīt tos papīra formā.