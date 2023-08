“Vecrīga ir kā kapsēta!” Šlesers uzskata, ka nav normāli, ka “airBaltic” attīstās, bet mūsu viesnīcas ir joprojām pustukšas Ieteikt







TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”, apspriežot Latvijas nacionālās aviosabiedrības “airBaltic” un Rīgas lidostas darbību, 14. Saeimas deputāts (LPV) Ainārs Šlesers, vēlas uzsvērt dažas, viņaprāt, būtiskas lietas.

“Savā laikā, kad es biju satiksmes ministrs, es satikos ar lidostas vadību un skaidri definēju: ir svarīgi, lai uz Rīgu lido pēc iespējas vairāk pasažieri. Lai pasažieri lidotu, svarīgi, lai viesnīcas būtu pārpildītas, lai restorāni būtu pārpildīti, lai ekonomikā ir nauda! Nesaukšu vārdā, bet tā laika lidostas vadītājs smaidīja un sacīja: es esmu lidostas vadītājs, man nav jādomā par restorāniem, kafejnīcām, viesnīcām, man pašreiz viss labi! Bet tajā brīdī bija ļoti augsti maksājumi par lidostas pakalpojumiem. Es piedāvāju samazināt, lai palielinātu pasažieru apjomu, un es teicu, ka svarīgi ir pelnīt caur to kopīgo naudu, kas ienāk ekonomikā,” tā TV24 raidījumā pauda Šlesers.

Tomēr Šlesers piebilda, ka no akcionāru puses neesot noteikts skaidrs mērķis, kas “galvenajam menedžerim ir jārealizē”.

“Pirmkārt, “airBaltic” ir nacionālā aviokompānija, kontrole ir jāpatur 51% – būtu jāpatur valsts īpašumā, jo, ja atnāks kāds, kas nopirks vairāk [akciju -red.], un viņš var nopirkt ar mērķi pārcelt lidmašīnas uz citām lidostām, ko mēs tagad dzirdam. Rezultātā aizvērs reisus, citur atvērsies un viss sabruks! Būtu jānodefinē, ka “airBaltic”, pirmkārt, jāstrādā uz Latviju, nevis Lietuvu, Igauniju, Somiju – ne uz vienu citu tirgu. Tur ir jālido, bet galvenais mērķis, lai būtu vairāk tūristi, lai vairāk attīstās ekonomika,” tā emocionāli žestikulējot savu viedokli pauda 14.Saeimas deputāts Šlesers.

Šlesers uzsvēra, ka būtiski ir panākt, lai nav tukšas viesnīcas. “Viens no jautājumiem, ko es pacēlu arī Saeimā debašu līmenī, bet neviens pat nesaprata, par ko es runāju…Mums ir tagad īsā vasaras sezona, kad tūristi it kā brauc. Tāpat Vecrīga ir pustukša, tāpat daudzas kafejnīcas un restorāni ir aizvērti. Vecrīga ir kā kapsēta! Tā ir ralitāte! Kāpēc tā vietā, lai dotu naudu un dotētu vienu aviokompāniju, piemēram, valdība pieņemtu lēmumu un pateiktu: mēs tūrisma industrijai dodam 20 miljonus eiro vai 50 miljonus eiro nākamajā gadā. Bet pagaidiet, mērķis ir nodefinēts – lai pēc iespējas vairāk tūristi paliek un nakšņo Latvijā. Un, ja viņi nakšņos, mēs esam gatavi par katru nakti klusajā sezonā no septembra līdz maijam, nevis vasaras mēnešos maksāt desmit eiro. Rezultātā “airBaltic” nopelnītu, “Ryanair” nopelnītu, ikviena tūrisma aģentūra nopelnītu,” savu ideju TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” skaidroja Šlesers.

Tādā veidā tiktu panākts, ka viņi strādātu tā, lai pasažieri neaizlido tranzītā uz citurieni, bet nakšņotu tieši Latvijā. “Jo nav normāli – attīstās aviokompānija, bet mūsu viesnīcas ir joprojām pustukšas! Es vienkārši paužu viedokli, jo to Gausa kungs [Martins Gauss – Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” valdes priekšsēdētāja, red.] nevar pats izlemt. Bet tas būtu lēmums akcionāram, valdībai, Satiksmes ministrijai, jo šodien nav normāli, ka mums ir nacionālā aviokompānija, bet mums daudzas viesnīcas joprojām stāv aizvērtas,” tā uzsver 14.Saeimas deputāts Šlesers, raidījumā diskutējot par “airBaltic” darbību, tūrismu un ekonomisko situāciju valstī.

Jau ziņots, ka “airBaltic” šogad pirmajā pusgadā pārvadājusi 1,911 miljonus pasažieru, kas ir par 51,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt veikto lidojumu skaits pieaudzis par 19,9% – līdz 20 290.

“airBaltic” koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 500,17 miljoni eiro, kas ir 2,5 reizes vairāk nekā 2021.gadā, bet kompānijas zaudējumi samazinājās 2,5 reizes – līdz 54,219 miljoniem eiro.

Savukārt “airBaltic” apgrozījums 2023.gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar atbilstošo periodu pērn, palielinājies par 49% un provizoriski sasniedzis 285 miljonus eiro, informēja uzņēmuma pārstāvji. “airBaltic” izpilddirektors Martins Gauss norāda, ka pirmais pusgads ir pārspējis uzņēmuma cerības, “virzot “airBaltic” uz spēcīgiem komercrādītājiem”.

Vienlaikus viņš atzīmē, ka arī līdzšinējie vasaras sezonas rādītāji apliecina pārliecinošu pieaugumu lidsabiedrības rezultātos. Būtisks pieaugums novērots gan provizoriskajos ieņēmumos, gan attiecībā uz pārvadāto pasažieru skaitu un veiktajiem lidojumiem.

Lidsabiedrības otrā ceturkšņa finanšu pārskatu prezentēs 2023.gada 9.augustā investoru zvana laikā.

Latvijas valstij pieder 97,97% “airBaltic” akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam “Aircraft Leasing 1” – 2,03%.