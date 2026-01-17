Ja kāzās notiek šis… Eksperte nosauc pazīmes, kas neapšaubāmi ved uz šķiršanos 0
No malas viss izskatās tik perfekti – balta kleita, laimes asaras, solījumi uz mūžu… Taču, kā izrādās, dažkārt jau kāzu dienā var pamanīt pazīmes, kas liecina par attiecību iespējamo drūmo nākotni.
Kāda pieredzes bagāta kāzu plānotāja Robina Jaruso, kura savas karjeras laikā redzējusi simtiem laulātos gan prieka, gan spriedzes brīžos, apgalvo – ir konkrēti signāli, kas gandrīz vienmēr atkārtojas pāriem, kuri vēlāk tomēr izšķiras.
Un tie ne vienmēr ir skaļi skandāli vai uzkrītošas nelaimes, bet šķietami niecīgas detaļas, kurām daudzi pat nepievērš uzmanību.
Viņa apgalvo, ka šīs nelielās problēmas ir brīdinājuma zīmes, kas var liecināt par dziļākām un nopietnākām grūtībām attiecībās. Tās kalpo kā brīdinājums visiem pāriem.
“Es varu pateikt, kuri izšķirsies, pirms viņi pat tā kārtīgi ir apprecējušies… Esmu piedalījusies apmēram 100 kāzās un apmēram 25–30 bildinājumos, un ir noteiktas lietas, kas notiek atkal un atkal ar maniem pāriem, kuri vēlāk šķiras,” dalījās kāzu plānotāja.
Kādas tad ir tās pazīmes, pēc kurām var paredzēt pāra gaidāmo šķiršanos?
Kūkas mešana sejā
Pēc kāzu plānotājas novērojumiem, neviens pāris, kura kāzās notikusi kūkas mešana vienam otram sejā, ilgtermiņā nav palicis kopā. Lai arī tas bieži tiek pasniegts kā joks, Jaruso uzskata, ka šāda rīcība var liecināt par necieņu un slēptu agresiju, kas vēlāk pāraug nopietnās attiecību problēmās.
Slepeni tēriņi
Situācijas, kad viens no partneriem pieņem finanšu lēmumus, par tiem neinformējot otru, ir nopietna brīdinājuma zīme. Tas norāda gan uz domstarpībām naudas jautājumos – kas ir viens no biežākajiem šķiršanās iemesliem – gan uz uzticības trūkumu. Kā norāda eksperte, ja partneris spēj krāpt finanšu jomā, rodas pamatots jautājums par īstu patiesumu attiecībās.
Uzbāzīga vīramāte
Ja jūsu māte vai līgavas/līgavaiņa vīramāte iejaucas tur, kur nevajadzētu, un viņas bērns nenosaka robežas, tas parasti rada problēmas laulībā, sacīja Jaruso. Toksiski radinieki var radīt saspīlējumu attiecībās. Ja pāris nespēj līdzsvarot ģimenes dzīvi ar uzbāzīgiem radiniekiem, problēmas ir neizbēgamas.
Vienaldzīga attieksme pret kāzām vai partnera pasivitāte
Ja viens no partneriem jau kāzu plānošanas laikā neiesaistās un nepilda savu atbildības daļu, viss slogs gulstas uz otra pleciem. Tas rada nevienlīdzību attiecībās, emocionālu izdegšanu un aizvainojumu, kas ar laiku var pāraugt nopietnos konfliktos. Kā norāda Jaruso, šāda pasivitāte bieži vien ir signāls, ka līdzīga attieksme saglabāsies arī laulībā, būtiski palielinot šķiršanās risku.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!