Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs
Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs saņēmis kārtējo triecienu 22

19:03, 13. februāris 2026
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidījusi Ukrainas skeletonista Vladislava Heraskeviča apstrīdēto Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) lēmumu, kas viņam liedza startēt olimpisko spēļu sacensībās, vēsta Ukrainas medijs “Tribuna”.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ceturtdien diskvalificēja Heraskeviču, balstoties uz IBSF olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir “pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām”.

IBSF uzsvēra, ka sportisti apņemas ievērot olimpisko hartu un federācijas sporta noteikumus, taču konkrētus punktus, kas tikuši pārkāpti, nenorādīja.

Iesniegumu izskatīja speciāli olimpiskajām spēlēm izveidotās CAS grupas šķīrējtiesnese. Viņas ieskatā Heraskevičam bijušas iespējas izpaust vārda brīvību, taču, viņasprāt, pareizs lēmums bijis liegt to sacensībās.

