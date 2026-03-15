Veikalā pārdod banānu sēklas. Vai tiešām Latvijā tos var izaudzēt?
Ingrīda Neusa-Luca / Praktiskais Latvietis
Veikalā pārdod banānu sēklas, kas pie mums audzējami telpās. Tie izaugot 2–3 metrus gari. Kā tos kopt un audzēt? Vai vispār kaut kas var izaugt? Jautā Irma Ogrē.Konsultē Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne.
Banānu augi (Musa) ir banānu dzimtas (Musaceae) ģints, tajā ietilpst vairāk nekā 70 dažādu sugu, no kurām visas sastopamas tropu līdz subtropu klimata reģionos. Tie ir daudzgadīgi, ātri augoši lakstaugi, nevis koki, kā dažkārt uzskata.
Ļoti maz cilvēku zina, kā izskatās banānu sēklas. Tas nav brīnums, jo mūsdienās veikalos pieejamajos augļos to nav. Komerciālie banāni ir šķirnes, kas veido bezsēklu augļus. Augļos var redzēt tikai nelielus sēklu aizmetņus. Tos var atpazīt kā mazus melnus punktiņus banāna iekšpusē. Tie nav piemēroti sējai.
Īstās sēklas ir nedaudz mazākas par viena centa monētām, apaļas, cietas un ļoti tumšas, gandrīz melnas. Tās parasti veidojas savvaļas banānu sugām.
Piemēroti dekoratīviem mērķiem
Nacionālā botāniskā dārza oranžērijas augu nodaļas vadītāja Zane Purne skaidro, ka no banānu sēklām, kas pieejamas sēklu veikalos, parasti var izaudzēt dekoratīviem mērķiem paredzētus augus.
Augs ražos sulīgus augļus, bet tie būs mazāki par ierastajiem banāniem (8–10 cm gari) un pildīti ar daudz sēklām, kas padara tos uzturā praktiski nelietojamus.
Audzēšanai telpās īpaši piemērots dekoratīvais rozā banāns (Musa velutina), tas izaug līdz 1,5 metriem un veido rozā augļus.
Kā izaudzēt
Sēklas pirms sējas 8–10 stundas izmērcē siltā ūdenī. Vislabāk izmantot termosu vai turēt trauku ar sēklām uz apkures radiatoriem, lai saglabātu vienmērīgu temperatūru.
Sēj vieglā, barības vielām nabadzīgā augsnē, piemēram, kokosa substrātā 1–2 cm dziļi. Sēklas sadīgst 2–3 nedēļās vai pat vairāku mēnešu laikā. Ideālā banānu sēklu dīgšanas temperatūra ir 25–28 °C. Svarīgi ievērot sēklu derīguma termiņu, kas norādīts uz paciņas, jo vecākas sēklas ātri zaudē dīgtspēju.
Pēc uzdīgšanas augus novieto gaišā vietā. Lai stāds labi attīstītos, dienā nepieciešamas aptuveni 10 stundas gaismas.
Augšana notiek ļoti strauji. Nedēļā vai divās stādi var izaugt 2–3 reizes lielāki. Ja nepieciešams, jāpārstāda lielākos podos. Izmanto trūdvielām bagātu, irdenu, nedaudz skābu augsni (pH 5,5–6).
Banāni labi aug istabas temperatūrā (18–20 °C). Vasarā var pārvietot dārzā. Pie āra apstākļiem pieradina pakāpeniski. Augi var ciest no stipra vēja un karstas saules.
Augiem nepieciešams daudz ūdens, jo tas ātri iztvaiko caur lielajām lapām. Regulāri jālaista ar remdenu ūdeni ar zemu kalcija saturu, neļaujot augsnei pilnībā izžūt. Ideāli, ja var izmantot lietusūdeni.
Sāk mēslot aptuveni 2 mēnešus pēc sadīgšanas, sākumā izmantojot 1/4 no ieteicamās šķidrā kompleksā mēslojuma devas. Vēlāk aktīvās augšanas periodā mēslo ik pēc divām nedēļām. Ziedēšanas un augļu ienākšanās laikā izmanto mēslojumu ar paaugstinātu kālija un fosfora saturu.
Regulāri nogriež vecās un bojātās lapas.
Der zināt!
Banāni ir piemēroti plašām, gaišām telpām. Pieaugušam augam vēlams vismaz 60 litru liels 40–50 cm diametra pods.
Augs sāk ražot pēc 5–6 gadiem. Pēc noražošanas stublājs atmirst, un tas jānogriež. No saknēm ataug jauni dzinumi, kas ražo jaunus augļus.
Dekoratīviem mērķiem banānus var audzēt telpās.