Veiksies tikai diviem, bet pārējiem būs ļoti grūti. Ko aptumsumu koridors gatavo Zodiaka zīmēm







2025. gada pavasaris solās būt pārmaiņu pilns, jo no 14. marta līdz 29. martam mūs sagaida aptumsumu koridors – divu nedēļu periods, kas ietekmēs ikviena cilvēka dzīvi. Šajā laikā Visums katram no mums piedāvās iespējas un izaicinājumus, kas būs atkarīgi no Zodiaka zīmes. Kā šie kosmiskie notikumi mainīs mūsu ikdienu un ko tie sola katrai zīmei?

Kas ir aptumsumu koridors un ko tas nes?

Aptumsumu koridors ir periods starp diviem aptumsumiem – šoreiz tas sākas ar Mēness aptumsumu 14. martā un noslēdzas ar Saules aptumsumu 29. martā. Šogad tas ilgs 14 dienas, un tas būs laiks, kad ikviens saskarsies ar pārmaiņām galvenajās dzīves sfērās: kalpošanā (Jaunava-Zivis) un attiecībās (Auns-Svari). Šīs četras Zodiaka zīmes būs aptumsumu galvenās varones, taču ietekme būs jūtama visiem.

Aptumsumu koridors ir iespēja dziļām un kvalitatīvām pārvērtībām. Tas var nest emocionālus pārbaudījumus, kas mudinās mūs pārskatīt savu dzīvi un vairot garīgo izaugsmi. Mēness aptumsums 14. martā, kas sakrīt ar pilnmēnesi, būs kā spogulis mūsu iekšējai pasaulei.

Tas dos enerģiju, lai atbrīvotos no liekā – gan no nevajadzīgām raizēm, gan ieradumiem, kas kavē attīstību. Šajā laikā prāts kļūst skaidrāks, jo emociju viļņi pierimst, ļaujot ieraudzīt to, kas slēpjas zem virspuses.

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas jau izsenis ir piesaistījušas cilvēku uzmanību, piedāvājot iespēju ielūkoties nākotnē vai rast skaidrojumu ikdienas notikumiem. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt un rosināt iztēli, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem.