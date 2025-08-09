Baltkrievijas teritorijā pamanīti aizdomīgi bruņutransportieri ar sarkanām zīmēm – vai ir pamats satraukumam? Skaidro NBS majors 0
Nesen daudzviet gan Latvijas, gan ārzemju medijos izskanēja informācija, ka 2. augustā Baltkrievijas pilsētas Gomeļas ielās tika manīti bruņtransportieri ar sarkaniem kvadrātu simboliem. Uz daļas no tiem bija uzstādītas arī improvizētas pretdronu aizsardzības sistēmas. Dažiem karavīriem bija sarkanas aproces.
Simbolika un aprīkojums šķietami līdzinās Krievijas armijas iepriekš izmantotajiem marķējumiem Ukrainā. Kā norādīja mediji, tas, ka šādi bruņtransportieri parādījušies nevis poligonā, bet gan pilsētas centrā, ir nopietns brīdinājuma signāls, norādot, ka tas varētu nozīmēt, ka Krievijas karaspēks jau darbojas Baltkrievijā vai arī gatavojas kādai vēl nezināmai misijai.
Taču, kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, šie bruņutransportieri nav Krievijas karaspēka tehnika, bet gan Baltkrievijas bruņutransports.
“Tas, kas īstenībā tur braukāja, ir Baltkrievijas bruņoto spēku bruņutransportieris BTR–70MB–1. Ja paskatās un izanalizē, tas ir tikai Baltkrievu bruņoto spēku rīcībā,” tā Slaidiņš.
Lai gan redzamie elementi – sarkanā simbolika, aproces, pretdronu aizsardzības sistēmas – ir līdzīgas Krievijas armijas iepriekš izmantotajiem apzīmējumiem Ukrainā, Slaidiņš uzsver, ka šobrīd nav pazīmju, ka Baltkrievijas pilsētā tiek koncentrēti Krievijas militārie spēki.
“Tā ir Baltkrievu tehnika. Šis nenozīmē absolūti neko. Ja to BTR tur 100 braukātu…, bet, kad viens vai divi braukā, tas nenozīmē absolūti neko. Tiek radīts iespaids, ka tur tiek, iespējams, koncentrēti spēki, jo šobrīd uzbrukuma grupējuma Baltkrievijas teritorijā nav,” mierina NBS majors.