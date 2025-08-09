#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Scanpix/REUTERS; AFP/LETA

Noplūdusi informācija par vienošanos, kas varētu mainīt kara gaitu – Ukrainai tā nepatiks 0

LA.LV
22:47, 8. augusts 2025
Viedokļi

ASV un Krievijas iespējamā vienošanās par kara pārtraukšanu pret Ukrainu varētu paredzēt Krievijas okupēto teritoriju legalizāciju, vēsta UNIAN, atsaucoties uz “Bloomberg”, kas, savukārt, atsaucas uz saviem avotiem. Šī vienošanās, iespējams, tiks apspriesta nākamnedēļ gaidāmajā Vladimira Putina un Donalda Trampa tikšanās reizē.

Vašingtona šobrīd cenšas panākt šī iespējamā darījuma atbalstu no Kijivas un Eiropas partneriem, lai gan darījuma detaļas vēl nav galīgi saskaņotas un var tikt mainītas. Tā mērķis – apturēt aktīvo kara fāzi un izveidot priekšnoteikumus pamieram, kam varētu sekot tālākas sarunas.

Šādas vienošanās ietvaros Krievija vēlas iegūt anektēto Donbasu un Krimas pussalu. “Tas prasīs Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim dot pavēli par karaspēka atvilkšanu no tām Luhanskas un Doneckas apgabala daļām, kuras vēl joprojām notur Kijiva,” raksta “Bloomberg”.

Savukārt krievi pārtrauks uzbrukumu Hersonas un Zaporižjas apgabalos un apstāsies uz pašreizējās frontes līnijas, aģentūrai pastāstījuši avoti.

Avoti gan norāda, ka vienošanās atrodas apspriešanas stadijā un var vēl mainīties. Šāds scenārijs būtu stratēģisks panākums Putinam, kurš jau ilgstoši centies panākt tiešas sarunas ar ASV, apejot Ukrainu un tās sabiedrotos.

Vienošanās mērķis esot faktiska kara iesaldēšana un augsnes sagatavošana tehniskām sarunām par galīgo miera noregulējumu.

Baltais nams atteicies sniegt “Bloomberg” komentārus. Arī Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs nav atbildējis uz aģentūras jautājumiem. Arī Ukraina atteikusies komentēt šos priekšlikumus.

