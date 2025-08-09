#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Es, man liekas, paģībtu…” Vecāki kārtīgi izsmejas par “pērlēm”, ko bērni aiznesuši uz skolu 0

19:35, 8. augusts 2025
Stāsti Pieredze

“Ja nepārbaudītu mugursomu, tad dēls uz bērnudārzu būtu aizgājis ar hantelēm. Ko jums interesantu ir nācies nest uz/no mācību iestādēm?” vietnē “Threads” jautā digitālā satura veidotāja Kristīne Dzenīte, aizsākot interesantu diskusiju.

Lasīt citas ziņas

“Dēls 1.klasē uz skolu bija paņēmis līdzi blašķīti, ielēja tajā ūdeni, stundas laikā izņēma no somas un dzēra. Skolotāja man zvanīja un teica: labi, ka es sēdēju…” raksta, iespējams, smieklīgākā komentāra autore.

“Mans tajā laikā 2,5 g aiznesa uz dārziņu pilnas kabatas ar naudu, izdalīja uz visiem,” vēl kāda dalās savā pieredzē.

Cita komentētāja atminas: “Mans solabiedrs vienreiz atnāca uz skolu ar bruņurupuci, kurš bija netīšām ielīdis somā. Viņš visu laiku gribēja kā mājdzīvnieku tarantulu. Par laimi, tas netika īstenots. Es, man liekas, paģībtu, ja bruņurupuča vietā izrāpotu tarantuls.”

Kāda cita dāma atminas, ka viena skolniece reiz uz skolu atnesusi milzīgu prusaku. Ģimene ar prusakiem baroja eksotiskos dzīvniekus, taču viens bija izmucis un ielīdis meitenes somā.

Interesantu atradumu somā netrūkst. Vēl kāda komentāra autore raksta: “Dēls (tad bija 8gadi) brīvdienās bija palīdzēt tētim meža darbos. Nākamajā skolas dienā bija zvans no skolotājas – jūs zinājāt, ka bērns uz skolu ir atnesis dzīvnieka galvaskausu?”

Diskusijās parādās atmiņas arī no vecāku skolas gaitām: “Man bija līdzi paņemta telefongrāmata. Nu tā biezā ar visiem telefoniem. Brālis bija izdomājis ielikt, lai, ja nu es nolemju piezvanīt no skolas telefona būdiņas uz māju un pēkšņi numuru neatceros.”

“Es reiz nedēļu nēsāju sev somā 1 banānu un 1 koka drēbju pakaramo. Neprasiet kāpēc, es pati nezināju,” cita piebilst.

Tikmēr citas komentāra autores bērns uz bērnudārzu nesis ierīci, kas paredzēta aizsērējušām izlietnēm, salātu stangas, kā arī nažu asināmo.

Diskusijās parādās arī tādas lietas kā makšķere, ķirzaka, nazis, akmeņi, ķieģeļi, vārītu biešu maisiņš, skudras, vīra pase, skrūves un citas interesantas un ne tik interesantas lietas.

