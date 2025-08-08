“Cik labi, ka Diāna to neredz…” Bijušais karaļnama pavārs dalās sāpīgās atmiņās par prinča Harija un Viljama attiecībām 0
Bijušais britu karaļnama pavārs Darens Makgreidijs atzinis, ka ir pateicīgs par to, ka nelaiķe princese Diāna nav piedzīvojusi sāncensību un nesaskaņas starp saviem dēliem – prinčiem Viljamu un Hariju, informē dailymail.com.
Makgreidijs, kurš nāk no Notingemšīras, vienpadsmit gadus strādāja Kensingtonas pilī un vēroja, kā brāļi aug. “Viņi bija kā viena sirds un dvēsele,” sacīja bijušais pavārs.
Kādā videoierakstā, ko pavārs publicējis interneta vietnē, viņš sacīja: “Es baroju viņus, kad viņi vēl bija mazi zēni. Esmu turējis Hariju rokās, kamēr princese Diāna mierīgi ēda brokastu pārslas un vēroja savus dēlus. Viņi bija kā viena sirds un dvēsele.”
Pavārs uzskata, ka tieši princese Diāna būtu bijusi vienīgā, kas varētu panākt izlīgumu starp abiem brāļiem. Diemžēl tas vairs nav iespējams.
Brāļu attiecības – no draudzības līdz klusēšanai
Brāļu attiecības saasinājās pēc tam, kad princis Harijs kopā ar sievu Meganu 2019. gadā atteicās no karaliskajiem pienākumiem un pārcēlās uz dzīvi Amerikā.
Sabiedrību vēl vairāk pārsteidza Harija memuāri “Rezervists”, kuros viņš apraksta konfliktus ar savu brāli Viljamu, tostarp epizodi, kurā viņu strīds esot pāraudzis pat fiziskā sadursmē.
Uz jautājumu, vai Makgreidijs tic abu izlīgšanai nākotnē, viņš skeptiski atbild: “Diemžēl nē.”
Mazais Harijs mēģināja izkrāpt picu
Pavārs atceras arī kādu sirsnīgu gadījumu no Harija bērnības.
“Kādu vakaru atgriezos virtuvē, bija atstāta zīmīte – “Daren, lūdzu, šovakar iedodiet Viljamam un Harijam picu vakariņās, nevis vistu. Parakstījusi – Džesa, auklīte.” Protams, to bija uzrakstījis pats Harijs, cerot mani apmānīt, viņš smejoties stāsta.
Diāna izvēlējās vienkāršus, bērniem saprotamus ēdienus
Pavārs dalās atmiņās, kā princese Diāna saviem dēliem bieži vien lūdza pagatavot pazīstamus un siltus mājas ēdienus – vienkāršus, bet mīļus.
“Viņu iecienītākā maltīte bija spageti ar malto gaļu jeb tā dēvētie Boloņas spageti. Lai arī bija prinči, viņiem patika pavisam vienkārši ēdieni, kādi garšo daudziem bērniem,” stāsta Makgreidijs.
Viņš paskaidro, ka ēdienu gatavoja klasiskā veidā – ar burkāniem, selerijām, sīpoliem un liellopa gaļu, un pievienoja nedaudz miltu, lai mērce būtu biezāka.
Karaliskā virtuve – no bērnu ēdieniem līdz karaļiem un prezidentiem
Lai gan ikdienā ēdieni bija vienkārši, īpašos gadījumos princese Diāna izvēlējās izsmalcinātu ēdienkarti.
Reiz viņa pēkšņi mainīja visu maltīti, kad pusdienās pievienojās draugs – pasniedza tomātu putas, kam sekoja omārs un desertā – bumbieru kārtojums.
Atmiņas no kuģa kopā ar karalieni
Viens no spilgtākajiem mirkļiem pavāra dzīvē bija ceļojums ar karalisko jahtu “Britānija” uz Maiami kopā ar karalieni Elizabeti II.
“Mēs burājām cauri ostai, kur mūs sagaidīja desmitiem kuģu ar plīvojošiem karogiem, ūdens strūklām un jūras spēku orķestri uz klāja. Es tajā laikā gatavoju karalienei un viņas viesiem – prezidentiem un ģenerāļiem,” viņš atceras.
Karalis Čārlzs bieži izlaiž ēdienreizes
Runājot par mūsdienām, pavārs min, ka karalis Čārlzs nereti nepaēd pusdienas, jo esot pārāk aizņemts. Taču, dodoties pastaigās Balmoralas kalnos, viņš teju vienmēr līdzi paņem sviestmaizes.
Šie sirsnīgie stāsti atgādina, ka aiz greznajiem tituliem un pilīm slēpjas arī pavisam cilvēcīgas attiecības, bērnības palaidnības un mājas ēdienu smarža. Un varbūt, ja Diāna būtu vēl dzīva, viņa spētu novērst brāļu nesaskaņas.