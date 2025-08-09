#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Interneta ātrums mājās ne vienmēr ir atkarīgs tikai no pakalpojuma sniedzēja. Kā liecina Daily Express apkopotā informācija, ļoti svarīga loma ir arī tam, kādiem priekšmetiem blakus atrodas Wi-Fi rūteris.

Ja jūsu mājās ir vājš Wi-Fi signāls vai bieži pazūd internets, iespējams, rūteris novietots pārāk tuvu priekšmetiem, kas bloķē signālu. Speciālisti iesaka šos 6 priekšmetus turēt pēc iespējas tālāk no rūtera.

Šo priekšmetu vidū ir metāla gultas rāmji, metāla vai tērauda ierīces, ledusskapji un mikroviļņu krāsnis, metāla skapji un plaukti, metāla durvis un kārbas, kā arī spoguļi, kas satur metālu vai tēraudu.

Eksperti skaidro, ka metāls ir viens no lielākajiem Wi-Fi ienaidniekiem, jo tas atstaro elektromagnētiskos viļņus, ko izstaro rūteris. Tā rezultātā signālam ir ļoti grūti izlauzties cauri metāla materiāliem.

Daudzās mājās sienās ir iebūvētas metāla konstrukcijas vai režģi, kas arī var vājināt signālu. Tāpat signālam traucē arī biezs betons un keramikas flīzes.

