Centies saglabāt mieru un draudzīgumu, pat ja kāds apzināti tevi provocē. Dienas horoskops 9. augustam 0
Auns
9. augustā tev var šķist, ka vari panākt jebko, ko vēlies, taču gluži tā nav. Ceļā var rasties šķēršļi tieši tajos brīžos, kad to vismazāk gaidīsi, tāpēc atslābt nevajadzētu. Dienas gaitā parādīsies daudz jaunu darāmo darbu, arī steidzami. Centies netērēt laiku lieki. Attiecībās ar tuviniekiem iespējami saspringti brīži – savstarpējas pretenzijas vai strīdi sīkumos, kuri citkārt šķistu nenozīmīgi. Ar grūtībām, bet tev izdosies izlīdzināt asas malas. Vakarā, visticamāk, vēlēsies pabūt viens.
Vērsis
Lieliska diena, lai sāktu ko jaunu. Tu ātri sapratīsi, kas un kā darāms, un spēsi atrast neparastu, bet ļoti efektīvu risinājumu. Iespējamas neplānotas tikšanās ar seniem paziņām — būs par ko parunāt. Dienas otra puse piemērota mācībām vai radošām aktivitātēm. Tev netrūks labu ideju, un apkārt būs cilvēki, kuri vēlēsies palīdzēt tās īstenot. Neizslēdz iespēju iegūt noderīgus kontaktus — tu atstāsi patīkamu iespaidu uz daudziem.
Dvīņi
Rūpīgi pieej saviem darbiem. Pat ja šķiet, ka mērķis ir gandrīz sasniegts, nesteidzies — pievērs uzmanību detaļām, jo tieši tās vēlāk var izrādīties izšķirošas. Šodien tev noderēs sen iegūtas zināšanas. Diena būs piemērota tikšanām ar draugiem un citiem tuvajiem — neformālām sarunām un kopīgai atpūtai. Tu centīsies iepriecināt savējos, un viņi atbildēs ar to pašu. Iespējami pārsteiguma dāvanas vai romantiski žesti.
Vēzis
Darbu netrūks, bet, visticamāk, tu par to nesūdzēsies. Tas, pie kā nāksies ķerties klāt, var tevi patiesi aizraut. Iespējamas tikšanās ar seniem paziņām, kuri atnāks ar interesantām ziņām vai piedāvājumiem. Rīta puse sola ienākumus, arī no negaidītiem avotiem. Vēlāk radīsies iespēja īstenot kādu sen lolotu ieceri — svarīgi atbrīvoties no šaubām un rīkoties. Vakarā — romantiski pārsteigumi nav izslēgti.
Lauva
9.augustā centies saglabāt mieru un draudzīgumu, pat ja kāds apzināti tevi provocē. Spēja uzturēt vismaz pieklājīgas attiecības šodien būs ļoti svarīga. Atturies no kritikas — pat ja kāds to pelnījis. Arī padomi, kurus neviens neprasa, var būt lieki. Ja rīkosies patstāvīgi, paveiksi vairāk. Iespējams, nāksies meklēt jaunus veidus, kā risināt sarežģītus uzdevumus — tev tas izdosies.
Jaunava
Laba, ražīga diena, kas piemērota dažādiem darbiem. Tu ar entuziasmu ķersies pie jaunām lietām un nebaidīsies no grūtībām. Rezultāti bieži pārsniegs gaidīto. Tie, kas agrāk tevi nenovērtēja, var mainīt savu domas. Var rasties arī ietekmīgi sabiedrotie. Brīvo laiku būs patīkami pavadīt ar saviem cilvēkiem — atradīsies kopīgas intereses un sarunu tēmas. Vecie aizvainojumi paliks pagātnē.
Svari
Diena būs labvēlīga sarunām un kontaktiem. Tu spēsi viegli iepazīties ar jauniem cilvēkiem un patikt pat tiem, kas citus vērtē kritiski. Tu labi sapratīsies ar dažādiem sarunu biedriem, un pat oponenti var nostāties tavā pusē. Iespējamas kavēšanās darbos, taču tas netraucēs īstenot plānoto. Tava pieredze palīdzēs ātri rast pareizos risinājumus arī sarežģītās situācijās.
Skorpions
Šī nebūs pati ražīgākā diena. Šodien būs grūtāk koncentrēties, bet vieglāk ļauties atpūtai, izklaidēm un patīkamai sabiedrībai. Tomēr centies izpildīt solījumus, ko esi devis iepriekš — citādi vari sarūgtināt svarīgus cilvēkus. Iespējami neplānoti izdevumi. Daži būs pamatoti, bet impulsīvie pirkumi gan vēlāk var likt nožēlot.
Strēlnieks
9. augustā sāc dienu ar svarīgākajiem darbiem. Rīts būs daudz piemērotāks nopietniem jautājumiem, palīdzības sniegšanai un sen atliktu uzdevumu veikšanai. Dienas gaitā palielināsies domstarpību iespējamība, arī ar tuvajiem būs grūtāk rast kopīgu valodu. Tomēr tev izdosies izlīdzināt situāciju un nepieļaut konfliktus, kas varētu sabojāt attiecības. Vakars sola patīkamas ziņas.
Mežāzis
Dienas sākums būs labvēlīgs — izmanto to, lai uzsāktu svarīgas sarunas vai piesaistītu sabiedrotos. Tavām idejām šobrīd var būt spēcīga ietekme. Laikam ejot, pozitīvās tendences mazināsies. Var rasties nepatīkami sīkumi, kas traucē koncentrēties vai kaitina. Saskarsmē ar citiem būs grūtāk vienoties, bet tu arī viens spēsi daudz ko izdarīt.
Ūdensvīrs
Esi piesardzīgs — diena var izrādīties sarežģīta. Būs grūtāk izvairīties no konfliktiem, jo ātri vari zaudēt mieru un ļauties provokācijām. Ja tev blakus būs uzticami draugi, ar visu tikt galā būs daudz vieglāk. Atbalsts šodien būs īpaši svarīgs. Naudas lietās esi uzmanīgs — nepārvērtē savas iespējas un nesteidzies ar liekiem tēriņiem.
Zivis
9. augusts Zivīm būs piemērota diena komunikācijai. Tu spēsi viegli atrast kopīgu valodu, arī ar cilvēkiem, kuri iepriekš nebija pārāk atvērti. Tava intuīcija skaidri pateiks, kam uzticēties un no kā labāk turēties pa gabalu. Tomēr ne viss šodien ritēs gludi — iespējamas problēmas ar dokumentiem vai oficiāliem jautājumiem. Ar pacietību un neatlaidību arī to var atrisināt.