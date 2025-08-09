Fredija Merkūrija meita pirmo reizi pirms skandalozās grāmatas iznākšanas uzrunā pasauli 0
Leģendārās grupas “Queen” solista Fredija Merkūrija “slepenā meita” pirmo reizi publiski izteikusies par savu tēvu, pirms tiks izdota grāmata, kurā tiks atklāta viņu attiecību vēsture un līdz šim nezināmais par viņa dzīvi, ziņo DailyMail.
Sieviete, kura tiek dēvēta par “B”, emocionālā paziņojumā atklāj: “Es negribēju dalīt savu tēti ar visu pasauli. Pēc viņa nāves man nācās sadzīvot ar uzbrukumiem viņam, viņa tēla izkropļošanu un sajūtu, ka viņš tagad pieder visiem. Es sēroju par savu tēti, kamēr visa pasaule sēroja par Frediju. 15 gadu vecumā tas nav viegli.”
“Man bija jāpieaug bez viņa un jāizdzīvo visi nozīmīgākie dzīves brīži bez tēva atbalsta. 30 gadus es veidoju savu dzīvi un ģimeni bez viņa, kamēr pasaule atkal un atkal interpretēja viņa mūziku, dzīvi un personību. Man viņš bija vienkārši tētis,” viņa turpina.
Grāmata ar nosaukumu “Love, Freddie (“Ar mīlestību, Fredijs”), ko sarakstījusi mūzikas žurnāliste un vairāku biogrāfiju autore Leslija Anna Džounsa, iznāks šā gada septembrī. Tā balstīta uz 17 Fredija dienasgrāmatām, ko viņš personīgi esot nodevis savai meitai trīs nedēļas pirms nāves.
Grāmatā ir tikai viena balss
Tomēr grāmatas saturs jau izsaucis pretrunīgas reakcijas. Fredija bijusī līgava un mūža draudzene Mērija Ostina, kura mantojusi lielāko daļu viņa īpašuma, esot izteikusies, ka par “B” pastāvēšanu nav zinājusi. Par to “B” ir šokēta: “Man ir sāpīgi dzirdēt, ka Mērija to ir teikusi. 34 gadus patiesība tika sagrozīta, un viņa klusēja. Un tagad viņa izsaka šādu paziņojumu, pat neizlasot grāmatu.”
Meitas dzimšana bija nejaušība, taču viņu attiecības – ciešas. Grāmatā atklāts, ka “B” dzimusi 1976. gadā pēc Fredija romāna īslaicīgām ar precētu sievieti – Fredija drauga sievu.
Šis atklājums satricinājis daudzus fanus, kuri gadu desmitiem uzskatījuši Merkūriju par homoseksuālu mākslinieku. Lai gan viņa pēdējais partneris bija vīrietis, viņam bijušas ciešās attiecībās arī ar sievietēm, īpaši ar Mēriju Ostinu, ar kuru viņš dzīvoja kopā un pat bija saderinājies.
Par attiecībām ar “B” māti sabiedrībai nekas nebija zināms. Pirmajā grāmatas nodaļā iekļauta meitas rakstīta vēstule, kur viņa raksta: “Fredijs Merkūrijs bija un ir mans tēvs. Mūsu attiecības no manas dzimšanas līdz viņa nāvei bija ciešas un mīlošas. Viņš mani dievināja. Lai gan mana izcelsme var šķist neparasta vai pat šokējoša, tas nemazināja viņa mīlestību un vēlmi par mani rūpēties. Viņš mani loloja kā dārgumu.”
Reaģējot uz šaubām par grāmatas autentiskumu, “B” norāda, ka pati uzrunāja autori un aktīvi piedalījās tapšanas procesā: “Daži apgalvo, ka viņa visu izdomājusi vai izmantojusi mani. Tas nav taisnība. Es pieprasīju noteiktas daļas svītrot, un viņa to respektēja. Viņa bija uzmanīga, pacietīga un gādīga. Es personīgi apstiprināju gala versiju.”
Grāmatas izdošana solās izraisīt vēl lielāku rezonansi, it īpaši ņemot vērā iespējamo dokumentālo filmu veidotāju un sabiedrības interesi par līdz šim slēpto Merkūrija dzīves daļu. Savukārt Mērijas Ostinas klusēšana vai noraidījums vēl vairāk padziļina stāsta noslēpumainību.
B noslēgumā saka: “30 gadus es klusēju, jo es gribēju savu tēti tikai sev. Tagad es esmu gatava runāt. Šis ir mans stāsts.”
Grāmata “Love, Freddie” iznāks 2025. gada septembrī.