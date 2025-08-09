#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
pexels.com/Mehmet Turgut Kirkgoz

Zinātnieki pārsteidz ar jaunu atklājumu – vienas ķermeņa daļas lielums var atklāt, cik ilgi dzīvosiet 0

20:49, 8. augusts 2025
Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka vienas konkrētas ķermeņa daļas izmērs, iespējams, var atklāt paredzamo dzīves ilgumu. Tieši šī ķermeņa daļa spēj norādīt uz veselības problēmām, ar ko cilvēks varētu saskarties tuvākā vai tālākā nākotnē.

Ķīnas Medicīnas zinātņu akadēmijas un kādas Pekinas slimnīcas speciālisti nonākuši pie šiem secinājumiem, analizējot datus no 37 pētījumiem.

Zinātnieki pārskatīja 62 736 dalībnieku (vecumā virs 18 gadiem) datus un secināja, ka katrs 1 cm pieaugums ikru apkārtmērā samazina mirstības risku par 5%.

Labi attīstīti ikru muskuļi norāda uz augstākām fiziskām spējām, īpaši gados vecākiem cilvēkiem. Turklāt tas var būt rādītājs, ka cilvēkam ir zemāks risks saslimt ar sarkopēniju – sindromu, kam raksturīgs progresējošs un vispārējs muskuļu masas un spēka zudums.

Parasti ar vecumu saistītās muskuļu problēmas saasinās pēc 60 gadu vecuma un var veicināt dažādas komplikācijas, tostarp biežākus kaulu lūzumus un paaugstinātu krišanas risku.

Svarīgi uzsvērt – runa nav par tauku daudzumu kājās, bet gan par attīstītiem, muskuļotiem ikriem, kas liecina par labu fizisko sagatavotību.

