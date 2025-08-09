Kovids bija ģenerālmēģinājums? Ķīnā strauji izplatās jauns vīruss, kas nupat sasniedzis citu valsti 3
Arvien pieaug satraukums par vīrusu, kas strauji izplatās Ķīnā un izraisījis kovida ērai līdzīgus ierobežojumus. Saslimšanas gadījumu skaits valstī jau pārsniedzis 10 000, un šonedēļ vīruss sasniedzis arī jaunu valsti – Taivānu, ziņo DailyMail.
Taivānas Slimību kontroles centrs piektdien paziņoja par pirmo apstiprināto čikungunjas drudža, ko pārnēsā odi, gadījumu. Inficētā sieviete bija atgriezusies no Fošanas – pašreizējā uzliesmojuma epicentra Ķīnā.
Pēdējās nedēļas laikā Ķīnā reģistrēti aptuveni 3000 jaunu gadījumu, un kopējais inficēto skaits pārsniedz 10 000. Infekcija izplatījusies jau vismaz 12 pilsētās.
ASV Slimību kontroles un profilakses centrs ir izdevis 2. līmeņa ceļošanas brīdinājumu uz Ķīnas provinci Guandunu, aicinot amerikāņus ievērot pastiprinātu piesardzību.
Taču eksperti ir nobažījušies, ka vīruss jau varētu būt nonācis arī ASV. “Šis uzliesmojums Ķīnā ir ļoti satraucošs. Vīruss var jau būt ASV – tam pietiek ar vienu lidojumu,” norāda entomoloģe no Nevadas.