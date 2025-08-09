#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/maxgalkinru

“Pamodos – ģipsis!” Maksims Galkins atklāj, kā patiesībā noticis Jūrmalā piedzīvotais ceļu satiksmes negadījums 1

14:25, 8. augusts 2025
Jau iepriekš vēstījām satraucošas ziņas par notikušo Jūrmalā savā “Telegram” kanālā pavēstījusi krievu žurnāliste un rakstniece Božena Rinska, kura dzīvo Jūrmalā.

Viņa ziņo, ka Allas Pugačovas vīrs, krievu komiķis Maksims Galkins ir savainots – Jūrmalā vīrieti notriekusi automašīna.

Tas gan noticis jau pirms 3 dienām. Maksims tobrīd braucis ar velosipēdu pa Vidus prospektu.

B.Rinska raksta: “Pirms trim dienām Maksimu Galkinu notrieca automašīna. Viņš brauca ar velosipēdu pa Vidus prospektu — pavisam klusu ielu Jūrmalā. Ievēroja visus noteikumus, bija ar ķiveri. Nekādu promiļu. Automašīna brauca no sānielas uz galveno un notrieca Maksimu. Vecene ar vecu “Volkswagen” uzbrauca Galkinam, pat nepiebremzējot. Mašīna bija tik veca, ka tai bija vecā tipa stikls. Sagriezta roka — artērija, cīpslas. Vai roka atveseļosies, pagaidām nav skaidrs,” rakstīja Rinska.

Pēc tam, kad Boženas Rinskas ieraksts “Telegram” kanālā sacēla pamatīgu ažiotāžu un lika faniem raizēties par viņa veselību, Maksims Galkins nolēma publicēt video, kurā paskaidroja, kas īsti noticis.

“Pamodos – ģipsis!” viņš ironiski citēja kādu frāzi no senas padomju filmas, vienlaikus kamerai atrādot ieģipsēto roku. Galkins paskaidroja, ka tiešām iekļuvis negadījumā, braucot ar velosipēdu pa vienu no Jūrmalas mazajām ielām. Pēc viņa stāstītā, viņam bijis galvenais ceļš, bet no sānielas pēkšņi un bez bremzēšanas izbraukusi automašīna. Sadursme bijusi neizbēgama — viņš ar velosipēdu ietriecies automašīnā.

Galkins uzsvēra, ka pats pārvietojies, ievērojot visus satiksmes noteikumus. Viņš bijis ar aizsargķiveri, un analīžu rezultāti apliecinājuši, ka alkohols nav lietots:

“Esmu dzīvs un vesels, cerams, izveseļošos.”

Mākslinieks arī mierina savus atbalstītājus, ka negadījums nekādi neietekmēs viņa uzstāšanās grafiku. Viņš atgādināja, ka šovasar Latvijā jau aizvadīti četri koncerti, un priekšā vēl vairāki pasākumi gan Latvijā, gan Lietuvas pilsētā Palangā.

