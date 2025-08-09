Vienīgā vieta pasaulē, kurā dzīve ir obligāta: kāpēc spāņu kūrortpilsētiņā iedzīvotājiem aizliegts mirt? 0
Mazais Lanharonas ciematiņš Spānijas dienvidos ir slavens ne tikai ar saviem dziednieciskajiem avotiem, bet arī ar visai neparastu vietējo “likumu”: tur – formāli – ir aizliegts mirt, raksta “New York Post”.
“Lanharonā ir aizliegts mirt,” — tik lakoniski bija formulēts oficiālais paziņojums, ar kuru mērs vērsās pie pilsētniekiem, aicinot iedzīvotājus “rūpīgi sargāt savu veselību un nedoties viņsaulē, līdz pašvaldība atrisinās kapsētas vietu trūkumu.”
“Es esmu tikai mērs. Virs manis ir Dievs, kurš galu galā visu vada. Visi uztvēra šo rīkojumu ar humoru un patiesu vēlmi to ievērot,” teica mērs.
Šeit dzīvo apmēram 4000 cilvēku. Ciemats, kas pazīstams ar saviem dziedinošajiem minerālūdens avotiem, tiek dēvēts par “Andalūzijas Šveici”.
Te mieru meklē gan seniori, gan pēdējos gados — arī TikTok aktīvisti un jaunieši , kas noguruši no tūristu pārpildītajām Maljorkas vai Barselonas ielām.
Sociālajos tīklos parādās video ar uzrakstiem “Still alive in Lanjarón” un ieraksti par “vienīgo vietu pasaulē, kur dzīve ir obligāta.”
Lai gan “likums” nekad nav piemērots reāli, tas kļuvis par daļu no vietējās identitātes un netieši kalpo arī kā mārketinga instruments. Daži tūristi atzīst, ka tieši šī īpatnība mudinājusi viņus apmeklēt pilsētiņu.