#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels.com/ Flo Dahm

Vienīgā vieta pasaulē, kurā dzīve ir obligāta: kāpēc spāņu kūrortpilsētiņā iedzīvotājiem aizliegts mirt? 0

LA.LV
6:02, 9. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Mazais Lanharonas ciematiņš Spānijas dienvidos ir slavens ne tikai ar saviem dziednieciskajiem avotiem, bet arī ar visai neparastu vietējo “likumu”: tur – formāli – ir aizliegts mirt, raksta “New York Post”.

Reklāma
Reklāma
Kovids bija ģenerālmēģinājums? Ķīnā strauji izplatās jauns vīruss, kas nupat sasniedzis citu valsti 3
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām
Lasīt citas ziņas
Šo savdabīgo, bet visnotaļ praktisko,  rīkojumu 1999. gadā izdeva bijušais ciemata mērs Hosē Rubio, kad pilsētas vienīgajā kapsētā vairs nebija vietas jauniem apbedījumiem.

“Lanharonā ir aizliegts mirt,” — tik lakoniski bija formulēts oficiālais paziņojums, ar kuru mērs vērsās pie pilsētniekiem, aicinot iedzīvotājus “rūpīgi sargāt savu veselību un nedoties viņsaulē, līdz pašvaldība atrisinās kapsētas vietu trūkumu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
6 priekšmeti, kurus nevajadzētu turēt blakus Wi-Fi rūterim – tie bloķē signālu
Noplūdusi informācija par vienošanos, kas varētu mainīt kara gaitu – Ukrainai tā nepatiks
Kokteilis
Fredija Merkūrija meita pirmo reizi pirms skandalozās grāmatas iznākšanas uzrunā pasauli

“Es esmu tikai mērs. Virs manis ir Dievs, kurš galu galā visu vada. Visi uztvēra šo rīkojumu ar humoru un patiesu vēlmi to ievērot,” teica mērs.

Pagājuši jau 26 gadi, taču Lanharonā joprojām ir tikai viena kapsēta, un nav skaidrs, vai to ir izdevies paplašināt.

Šeit dzīvo apmēram 4000 cilvēku. Ciemats, kas pazīstams ar saviem dziedinošajiem minerālūdens avotiem, tiek dēvēts par “Andalūzijas Šveici”.

Te mieru  meklē gan seniori, gan pēdējos gados — arī TikTok aktīvisti un  jaunieši , kas noguruši no tūristu pārpildītajām Maljorkas vai Barselonas ielām.

Tā ciemats pēdējā laikā kļuvis populārs,  stāsts par “aizliegumu mirt” atkal kļuvis par interneta sensāciju.

Sociālajos tīklos parādās video ar uzrakstiem “Still alive in Lanjarón” un ieraksti par  “vienīgo vietu pasaulē, kur dzīve ir obligāta.”

Lai gan “likums” nekad nav piemērots reāli, tas kļuvis par daļu no vietējās identitātes un netieši kalpo arī kā mārketinga instruments. Daži tūristi atzīst, ka tieši šī īpatnība mudinājusi viņus apmeklēt pilsētiņu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Brīdina par retas, bet ļoti bīstamas infekcijas uzliesmojumu divās Eiropas valstīs
Cīņa par vietu zem saules kļūst bīstama: tūristi Eiropas kūrortos plēšas par guļamkrēsliem
Satraucoša tendence: neraugoties uz karu Ukrainā, krievu tūristi masveidā atgriežas Eiropā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.