Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/LETA/ NICOLAS TUCAT / AFP

Zelenska rīcībā nonākuši slepeni izlūkošanas dokumenti par informāciju, kas nonāk uz Putina galda 66

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LA.LV
17:12, 14. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis publiskojis slepenus izlūkošanas dokumentus, kuros ietverti Krievijas iekšpolitikas novērtējumi, tostarp Putina popularitātes reitingi un sabiedrības neapmierinātība ar viņa rīcību.

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Prognozējamais neapmierinātības līmenis krievu vidū ar savu prezidentu Vladimiru Putinu turpinās pieaugt, un viņš jau ir sācis gatavoties tam, ka šos procesus nevarēs apturēt, ņemot vērā rudenī paredzētās Krievijas parlamenta vēlēšanas. To platformā “Telegram” paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“No mūsu izlūkdienestiem bija ziņojumi par viņu darba rezultātiem, novērtējot Krievijas iekšējo situāciju un saņemot dokumentus, kas nonāk uz Krievijas vadītāja galda. Mēs saprotam, ka Putinam reti tiek sniegta pilnīgi precīza informācija bez izskaistinājumiem. Tomēr pat tas, ko viņš redz dokumentos, ļauj viņam izdarīt secinājumus,” sacīja Zelenskis.

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Pēc viņa teiktā, prognozes liecina, ka krievu neapmierinātība ar Putina politiku turpinās pastāvīgi pieaugt, un jau veidojas uzskats, ka šī izaugsme netiks apturēta un šis rādītājs nesasniegs stabilizācijas līmeni līdz septembrim – brīdim, kad Krievijā plānotas parlamenta vēlēšanas.

Tāpat tiek norādīts, ka valdošās partijas atbalsta rādītāji uzrāda pastāvīgu lejupejošu tendenci.

Izlūkdienestu ziņojumos arī ziņots par ievērojamu protestu noskaņojuma pieaugumu Krievijas reģionos. “Mēs uzskatām, ka šajos ziņojumos vēl nav izvērtēti potenciālie jūnija, jūlija un augusta notikumi, kas neizbēgami atstās papildu ietekmi uz situāciju Krievijā,” sacīja prezidents.

“Tātad septembrī Putinu sagaidīs vēl sliktāki rādītāji. Diemžēl visi mūsu publiskie un privātie miera priekšlikumi ir tikuši uztverti tikai ar kara turpināšanas retoriku,” viņš piebilda.

Viņš atgādināja, ka Ukraina “piedāvā sarunās panākt pienācīgu mieru”, taču, viņaprāt, tendences nemainīsies. Prezidents pieļāva, ka “laika gaitā tas varētu nozīmēt, ka vienošanās būs jāslēdz ar kādu citu no Krievijas – ar kādu, kurš nenoslēgsies no realitātes”.

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