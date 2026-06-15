Krievijai vēl viena izgāšanās – Putina limuzīns ir izrādījies nerentabls 0
Krievijas ambiciozais luksusa automobiļu projekts “Aurus”, kas tika pasniegts kā vietējā atbilde “Rolls-Royce” un “Mercedes-Maybach”, nonācis nopietnās grūtībās. Rūpnīcu, kurā tiek ražoti automobiļi Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un valsts augstākajām amatpersonām, varētu slēgt, jo ražošana izrādījusies nerentabla, bet pieprasījums pēc dārgajiem auto — ļoti zems, vēsta vairāki Krievijas mediji.
Tieši ar “Aurus” automobiļiem Putins pēdējos gados pārvietojas oficiālos pasākumos. Zīmols tika veidots kā viens no skaļākajiem Krievijas importa aizstāšanas politikas simboliem — apliecinājums, ka valsts it kā spēj pati radīt premium klases automobili bez Rietumu ražotāju līdzdalības.
“Aurus” sērijveida ražošana tika sākta 2021. gadā īpašajā ekonomiskajā zonā “Alabuga” Tatarstānā. Projekta sākumā tika runāts par iespēju saražot līdz pat 5000 automobiļu gadā. Taču realitāte izrādījusies daudz pieticīgāka.
Nozares avoti norāda, ka jau pašā projekta izstrādes posmā bijis skaidrs — masveida ražošana šeit diez vai būs iespējama. Dārgo Krievijas limuzīnu reālais pieprasījums izrādījies krietni mazāks par sākotnēji solīto. Ekonomiski pamatots ražošanas apjoms varētu būt vien daži simti automobiļu gadā, nevis tūkstoši.
Par vienu no galvenajiem iemesliem iespējamai rūpnīcas slēgšanai tiek minētas ļoti augstās ražošanas izmaksas. Automobiļu montāža Jeļabugā esot tik dārga, ka uzņēmumam faktiski nav izredžu kļūt pelnošam pat tad, ja ražošanas apjomi pieaugtu.
Situāciju pasliktina arī vājais pieprasījums. Neraugoties uz valsts atbalstu un to, ka ar “Aurus” pārvietojas augstākās amatpersonas, zīmols nav kļuvis populārs turīgo pircēju vidū. Bāzes modeļi maksā aptuveni 50 miljonus rubļu, bet pagarinātā limuzīna “Senat” versija — vairāk nekā 117 miljonus rubļu.
Saskaņā ar provizorisko informāciju “Aurus” rūpnīca Jeļabugā varētu turpināt darbu līdz 2026. gada beigām. Vienlaikus jau rudenī plānots likvidēt uzņēmuma biroju Himkos. Darbiniekiem varētu piedāvāt pārcelties uz Sanktpēterburgu, kur ražošanas jaudas iespējams koncentrēt bijušajā “Toyota” rūpnīcā Šušaros.
Tomēr arī šāds plāns neizskatās vienkārši īstenojams. Pēc ārvalstu autoražotāju aiziešanas no Krievijas daudzi kvalificēti darbinieki jau pārgājuši uz citiem uzņēmumiem. Tāpēc jauni ražošanas projekti saskaras ar akūtu kadru trūkumu. Lai piesaistītu cilvēkus, darba devēji esot spiesti piedāvāt apstākļus, kas līdzinās darbam maiņu jeb vahtas režīmā.
Lai arī Tatarstānas rūpnīcas nākotne ir neskaidra, pats “Aurus” zīmols visdrīzāk netiks likvidēts. Automobiļu montāžu varētu pārcelt uz Krievijas autobūves pētniecības institūta NAMI ražošanas jaudām. Tur plānots izlaist aptuveni līdz 250 automobiļiem gadā.
Šāds apjoms, pēc nozares pārstāvju domām, būtu pietiekams valsts struktūru, īpašās nozīmes garāžas un citu iestāžu vajadzībām. Citiem vārdiem — projekts no skaļi pieteikta komerciāla luksusa auto zīmola varētu atgriezties pie šauras, ekskluzīvas valsts pasūtījumu ražošanas.
“Aurus” bija viens no redzamākajiem Krievijas mēģinājumiem parādīt, ka tā spēj radīt Rietumu luksusa automobiļiem līdzvērtīgu produktu. Tomēr zems pieprasījums, augstas izmaksas un atkarība no valsts pasūtījumiem liecina, ka projekts nav spējis kļūt par komerciāli veiksmīgu biznesu.
Eksperti norāda, ka bez budžeta atbalsta un automobiļu iepirkumiem amatpersonu vajadzībām šāda ražošana pašreizējā formātā diez vai varētu pastāvēt. Tā vietā, lai kļūtu par Krievijas premium klases autobūves veiksmes stāstu, “Aurus” arvien vairāk izskatās pēc dārga politiska simbola, kuru uztur valsts, nevis tirgus.