Vēlies, lai ābele ražo gadiem ilgi? Svarīgi ievērot pašu galveno rūpi 0
Plaukstoša ābele ir brīnišķīgs papildinājums jebkuram dārzam. Tā ne tikai priecē acis un sniedz gardus augļus, bet arī prasa salīdzinoši nelielu kopšanu. Viena no galvenajām rūpēm ir pareiza atzarošana, tā palīdz kokam saglabāt veselību un ražīgumu nākamajos gados.
Pareiza atzarošana sniedz vairākas priekšrocības. Tā uzlabo gaisa plūsmu starp zariem, samazina sēnīšu slimību risku un noņem lieko zaru un lapu segumu, kas aizēno augļus. “Ābeles bieži ražo vairāk augļu, nekā spēj izturēt, kā rezultātā daļa augļu paliek mazi un kavē nākamās ražas attīstību,” skaidro arborists.
Labākais laiks ābeļu apgriešanai ir ziemas beigās vai agrā pavasarī pēc augļu novākšanas. Šajā laikā koki ir neaktīvi, tāpēc griezuma brūces sadzīst vieglāk, un slimību risks tiek samazināts. Ja ābele ir jauna, ieteicams gaidīt sezonu vai pat divas, lai koks vispirms kārtīgi attīstītos.
Ir arī situācijas, kad ābeles nav nepieciešams atzarot. Ja koks ir ļoti jauns un sakņu sistēma vēl nav izveidojusies, vai arī, ja koks sirgst ar slimībām, piemēram, pēc ugunsgrēka, tad atzarošana var tikai pasliktināt situāciju. Tāpat liela izmēra kokiem, kur nepieciešamas kāpnes vai motorzāģis, labāk nolīgt profesionālu arboristu.
Lai pareizi atzarotu ābeli, vispirms izveidojiet plānu. Izlemiet, kā vēlaties, lai izskatās gatavais koks, un ņemiet vērā pagājušā gada ražu. Ja kādas vietas ražoja pārāk daudz mazu augļu, tas norāda uz zariem, kurus var noņemt, lai uzlabotu koka ražīgumu.
Nākošais solis – lieko zaru noņemšana. Galvenais zars aug taisni uz augšu un veido stumbra augšdaļu. Ja blakus tam aug citi zari, kas sacenšas par vietu, noņemiet liekos, atstājot tikai galveno, lai koks varētu augt veselīgs un stiprs.
Pēc tam jānoņem salauztie, šķērsojošie vai vertikāli augošie zari. Griezt ieteicams apmēram 7 – 10 centimetru attālumā no galvenā stumbra vai zara, lai neapdraudētu koka veselību un samazinātu slimību risku.
Visbeidzot, saīsiniet pārāk garos zarus, kurus nevēlaties pilnībā noņemt. Veiciet slīpu griezumu tieši virs maza zara vai pumpura, kur vēlaties, lai zars turpinātu augt. Tas nodrošinās augļu attīstību arī nākamajā gadā.
Pareiza atzarošana padara ābeli veselīgu, ražīgu un skaistu daudzu gadu garumā. Ar plānošanu un uzmanīgu atzarošanu jūsu ābeles spēs dot gardus augļus un priecēs acis vairāku gadu garumā.