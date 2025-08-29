#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

Āboli no kaimiņa ābeles birst manā dārzā. Vai varu prasīt viņam aizvākt no mana īpašuma sakritušos un pūstošos ābolus? 0

Madara Briede / Latvijas mediji
Mājas Manas tiesības

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
Lasīt citas ziņas

Āboli no kaimiņa ābeles birst manā dārzā. Vai man ir tiesības prasīt, lai viņš zarus, kas liecas pāri robežai, nozāģē? Vai varu prasīt kaimiņam aizvākt no mana īpašuma sakritušos un pūstošos ābolus? Zenta L.

Koks pie pašas robežas pieder tam, kura daļā stumbrs iznācis no zemes, lai arī tā saknes stiepjas kaimiņa īpašumā. Civillikuma 1099. pants paredz – ja koks izstiepj savus zarus virs kaimiņa zemes, tad pēdējam ir tiesība nolasīt tajos augošos augļus, ciktāl viņš var tos aizsniegt no savas zemes, un viņš iegūst tos par savu īpašumu, tāpat kā no šiem zariem uz viņa zemes nokritušos augļus.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu
Dramatisks mačs Rīgā: Serbija ar Jokiču pārspēj Latviju ar minimālu pārsvaru
Vai Tramps apvienos Putinu un Zelenski pie viena galda? Tramps sola, ka sarunas būs

Turklāt arī kaimiņš var prasīt, lai zarus apcērt līdz četrarpus metru augstumam no zemes. Bet, ja koka īpašnieks to nedara, tad pats var nocirst zarus līdz minētajam augstumam un paturēt sev.

Tātad kaimiņš otra kaimiņa ābelē izaugušos ābolus, kas atrodas virs vai iekš viņa īpašuma, var paturēt un izmantot. Bet, ja āboli nav vajadzīgi un traucē, protams, var palūgt kaimiņu, lai tas no sava koka blakusīpašumā sabirušos ābolus savāc, taču šādu prasību neparedz normatīvie akti.

Ja kaimiņš pēc aicinājuma ābolus nesavāc, var vienoties par koka zaru apzāģēšanu/apciršanu. Ja arī to kaimiņš atsakās darīt, var paturēt Civillikumā noteiktās tiesības apcirst zarus līdz minētajam augstumam paša spēkiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Rudenī tūjas dzeltē un tām birst skujas – vai skujkoks ir slims?
Dārzs
FOTO. Vai noziedējušo hortenziju ziedi noteikti ir jāapgriež?
Augļkopis – kastēs nav jāliek avīzes vai salmi! Kā uzglabāt ābolus, lai tie nebojātos?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.