Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
Āboli no kaimiņa ābeles birst manā dārzā. Vai man ir tiesības prasīt, lai viņš zarus, kas liecas pāri robežai, nozāģē? Vai varu prasīt kaimiņam aizvākt no mana īpašuma sakritušos un pūstošos ābolus? Zenta L.
Koks pie pašas robežas pieder tam, kura daļā stumbrs iznācis no zemes, lai arī tā saknes stiepjas kaimiņa īpašumā. Civillikuma 1099. pants paredz – ja koks izstiepj savus zarus virs kaimiņa zemes, tad pēdējam ir tiesība nolasīt tajos augošos augļus, ciktāl viņš var tos aizsniegt no savas zemes, un viņš iegūst tos par savu īpašumu, tāpat kā no šiem zariem uz viņa zemes nokritušos augļus.
Turklāt arī kaimiņš var prasīt, lai zarus apcērt līdz četrarpus metru augstumam no zemes. Bet, ja koka īpašnieks to nedara, tad pats var nocirst zarus līdz minētajam augstumam un paturēt sev.
Tātad kaimiņš otra kaimiņa ābelē izaugušos ābolus, kas atrodas virs vai iekš viņa īpašuma, var paturēt un izmantot. Bet, ja āboli nav vajadzīgi un traucē, protams, var palūgt kaimiņu, lai tas no sava koka blakusīpašumā sabirušos ābolus savāc, taču šādu prasību neparedz normatīvie akti.
Ja kaimiņš pēc aicinājuma ābolus nesavāc, var vienoties par koka zaru apzāģēšanu/apciršanu. Ja arī to kaimiņš atsakās darīt, var paturēt Civillikumā noteiktās tiesības apcirst zarus līdz minētajam augstumam paša spēkiem.