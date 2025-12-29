Foto: Pauls Zvirbulis

“Tas tiešām ir tāds apkaunojums…” Valsts kultūrkapitāla fonda lēmums izsauc asas reakcijas sabiedrības vidū 0

LETA, LA.lv
17:35, 29. decembris 2025
Viedokļi

No 2026. gada Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mūža stipendijas saņems vēl 12 kultūras jomas pārstāvji, un mūža stipendijas apmērs būs 390 eiro mēnesī, aģentūru LETA informēja VKKF pārstāve Ilona Skuja.

Mūža stipendijas no nākamā gada tiks piešķirtas Latvijas mākslas un dizaina profesionālei Helēnai Mednei, dokumentālā kino operatoram Gunāram Bandēnam, dokumentu, grāmatu, ādas un pergamenta restauratorei-meistarei Ārijai Ubarstei, kā arī rakstniecei, dzejniecei un dramaturģei Ingai Ābelei.

Stipendiju saņēmēju vidū ir arī dzejniece, dramaturģe un rakstniece Māra Zālīte, latviešu estrādes dziedātāja un mūzikas pedagoģe Aija Kukule, latviešu populārās mūzikas autors un pianists Raimonds Pauls, kā arī literatūrzinātniece, valodniece un publiciste Janīna Kursīte-Pakule.

Mūža stipendijas tiks piešķirtas arī teātra un kino aktrisei Indrai Briķei, laikmetīgās dejas aizsācējai Latvijā, modernās un raksturdejas pasniedzējai Olgai Žitluhinai, valsts emeritētajai zinātniecei Beatrisei Reidzānei, kā arī mākslas vēsturniecei Silvijai Grosai.

Ziņa par mūža stipendijas saņēmējiem raisījusi arī aktīvas diskusijas sociālajos tīklos. Īpašu uzmanību izpelnījies fakts par to, ka tikai tagad, 89 gadu vecumā, Maestro Raimondam Paulam tiek piešķirta mūža stipendija. Kāda sieviete sociālajos tīklos raksta: “89 gadu vecumā pasniegt mūža stipendiju laikam var tikai Latvijā.” Citi savukārt norāda, ka Maestro ieguldījums Latvijas kultūrā ir nenovērtējams un šāds atbalsts esot tikai loģisks solis arī tad, ja tikai 89 gadu vecumā tas tiek piešķirts. Lūk, ko domā citi:

