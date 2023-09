Latvijas basketbola izlases sagaidīšana

VIDEO. “2 metri ar kapeiciņām, liela auguma, spēcīgs, skaists – varu pasludināt meitenēm izsolē!” Basketbolista vecmāmiņas dzīvesprieks sajūsmina publiku Ieteikt







Latvijas Radio tiešraidē mūsu basketbolistu sagaidīšanas pasākuma laikā izskanēja kāda fantastiska intervija ar kāda basketbolista vecmāmiņu.

Kā par šo interviju raksta žurnālists Arnis Krauze: “Ja kādreiz ir čābīgs garīgais, iesaku noklausīties basketbolista Artūra Dušeļa vecmāmiņu, kura ar autobusu no Baldones atbrauca uz Rīgu, lai sagaidītu mūsu komandu un iekļuva Latvijas radio tiešraidē.”

Vecmāmiņas dzīvesprieks un mīlestība ir apbrīnojama!

Intervijā viņa saka: “Es šodien pamanījos atrasties jau viena no pirmajām šeit. Mans Artūrs Dušelis vēl nav ieradies, kaut gan es viņu gaidu. Man liekas, ka viņš tuvojas, bet var arī gadīties, ka viņš arī Rīgas lidostā ir. Lidmašīna ir pārlidojusi mums pāri, es arī dabūju to redzēt. Mans Artūriņš arī ir basketbolists – 2 metri ar kapeiciņām, liela auguma, spēcīgs, skaists, brīvs vīrietis, varu pasludināt viņu izsolē arī meitenēm.”

Vaicāta, kāpēc nolēmusi būt šajā sagaidīšanas pasākumā, vecmāmiņa saka: “Es gribu izjust šito skaņu, šitās ovācijas. Man arī karodziņš rokās ir. Es esmu starā! Un es varu tikai to pateikt, ka ir jāpiedalās visos šitādos masveidīgos saietos, kas ir par Latviju, jo mūsu mājas ir Latvija. Tā ir tā kopības sajūta. Te vairs nespēlē lomu ne slimība, ne kāju sāpes. Es no rīta jutos pavisam švaka, bet šinī brīdī es esmu viena no stiprākajām.”

