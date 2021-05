Krievijā kādā Kazaņas skolā apšaudē nogalināti seši skolēni un skolotāja

VIDEO. "Bērni leca pa logu no trešā stāva!" Krievijā evakuē skolu, kur apšaudē nogalināti 11 cilvēki







Apšaudē kādā no Kazaņas vidusskolām otrdien nogalināti 11 cilvēki, kuru vidū ir skolotāja un skolēni, atsaucoties uz avotiem, ziņo Krievijas aģentūra “Interfax”.

Vēl vairāk nekā 20 cilvēkiem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība.

Daļai no cietušajiem bijušas šautas brūces, bet citiem bija vērojams hronisku saslimšanu saasinājums.

Iepriekš tika ziņots, ka vismaz desmit cietušie nogādāti slimnīcā.

BREAKING: Mass shooting in a school in Russia’s city Kazan, multiple people killed. Students jumping off from the school’s window during the scene pic.twitter.com/EggfyDiJ67 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 11, 2021

Divi no bojāgājušajiem skolēniem esot izlēkuši pa logu no trešā stāva.

Šāvēji bijuši divi pusaudži. Viens no tiem ticis aizturēts, bet otru kādā no klasēm ceturtajā stāvā nošāvusi policija.

There was a terrible shooting at a school in Kazan today, reportedly by a former student. At least 8 were killed with six more in critical condition. Some of the children jumped from the 3rd floor to escape. The video shows the evacuation. https://t.co/cRRqRlpSHM pic.twitter.com/5Y27UNYqWc — Rob Lee (@RALee85) May 11, 2021

Aizturētais, kas saskaņā ar dažādu avotu ziņām ir 17 līdz 19 gadus vecs, esot paziņojis, ka savā dzīvesvietā atstājis mīnu.

Visās citās Tatarstānas mācību iestādēs pastiprināti drošības pasākumi.

UPDATE: School shooting in Kazan, Russia, also involved some type of explosion, officials say pic.twitter.com/NKCJfILTnE — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

JUST IN – Mass shooting in a school in Kazan, Russia. At least 13 dead, 12 hospitalized. One suspect detained. Another one holds several people hostage.pic.twitter.com/yiGlmOXlVn — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021