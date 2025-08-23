#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

23. augusts 2025
Piecgadīgs zēns no ASV aizkustinājis tūkstošiem siržu sociālajos tīklos pēc tam, kad viņš tika nofilmēts apberam savu kazu ar apskāvieniem un skūpstiem pēc ceturtās vietas izcīnīšanas vietējā lauksaimniecības dzīvnieku šovā.

Sirsnīgais video, kas vietnē “Instagram” jau skatīts vairāk nekā sešus miljonus reižu, parāda Milo Garzu, kurš staro aiz priekiem, saņēmis dzelteno lentīti, un tūlīt pat apskauj savu baltbrūno kazu vārdā Teddy Bear.

Video publicēja “Laechelin Farms” ar aprakstu: “Kad bērns izrāda savu dzīvnieku un iegūst kādu vietu, viņš ne tikai izcīna lentīti – viņš atklāj savu spēku un saprot, ka centība tiek atalgota. Tas ir lepnuma brīdis, kas nostiprina pašapziņu un dod pārliecību visai dzīvei. Es iemūžināju šo mirkli kazu un jēru šovā. Šis zēns ar savu prieku par 4. vietu lika smaidīt un smieties visiem skatītājiem.”

Pēc tam, kad video kļuva populārs sociālajos tīklos, Milo “NBC News” atklāja: “Es mīlu kazas. Mēs tās barojam, trenējam, vedam pastaigās un dodam ūdeni.”

Milo nāk no kazkopju ģimenes un pēdējā brīdī aizvietoja savu vecāko brāli jauniešu konkursā, kad šo aizkustinošo mirkli iemūžināja kāds apmeklētājs un ievietoja internetā.

Zēns sacīja, ka visvairāk savā kaziņā viņam patīk apaļīgās, mīļās kājiņas.

“Tas bija tīrs, neviltots prieks,” par dēlu Milo stāsta mamma Elizabete.

“Tas bija pilnīgi negaidīti. Milo ir īsts kazu mīļotājs – viņš nepārtraukti skrien ārā pie kazām, bučo tās, apskauj, lutina. Tās viņam ir kā mājdzīvnieki, un viņš nevar no tām atrauties.”

