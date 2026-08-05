VIDEO. Ciemiņi no Transilvānijas? Bēniņos uzstādīta kamera fiksē neparastus apakšīrniekus 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
22:30, 5. augusts 2026
Ziņas Dabā

Dzirdot dīvainus trokšņus savā mājoklī, ikviens no mums vispirms cenšas noskaidrot to cēloni. Kāds vietnes “Threads” lietotājs izdzirdējis nepazīstamas un neierastas skaņas nākam no bēniņiem, tāpēc nolēma tur uzstādīt novērošanas kameru.

Kokteilis
Vai esi izvilcis laimīgo lozi? Lūk, par kādām sievām kļūst katrā mēnesī dzimušās sievietes
Veselam
Neriskējiet ar savu veselību! Šos pārtikas produktus pēc derīguma termiņa beigām nekādā gadījumā nedrīkst lietot uzturā
Kokteilis
10 pazīmes, kas atklāj sievietes vecumu – lai kā tu censtos to slēpt, pēc tām redzams, ka tev jau ir vairāk nekā 40 gadu
Lasīt citas ziņas

Iegūtais video ātri vien atklāja noslēpumaino trokšņotāju personību – tie izrādījās sikspārņi.

“Dīvainas skaņas nāca no bēniņiem. Uzliku kameru. Izskatās pēc ciemiņiem no Transilvānijas…” pie publicētā video asprātīgi parakstījis mājokļa saimnieks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Cilvēkus aizrāvis ātrs IQ tests: tas liks izkustināt smadzenes, lai pārbaudītu tavu erudīciju
Specdienesti pēdējā brīdī novērš Krievijas plānotu atentātu pret dronu ražotāju Eiropā
Kokteilis
VIDEO. Spānijas lidostā pēkšņi atskan Raimonda Paula mūzika! Pie klavierēm – Māris Grigalis

Video sižets izraisījis patiesu interesi un atsaucību komentāros, kur cilvēki ne tikai jokojuši par “vampīru” ierašanos, bet arī steiguši uzsvērt šo lidojošo zīdītāju lielo labumu un dalījušies pašu pieredzētajos stāstos.

Kāda sieviete aktlājusi un dalījusies ar video, ka arī viņai nācies klātienē satikt šos neparastos putniem līdzīgos radījumus, kad viens tāds ciemiņš paviesojies tieši uz mājas terases.

Komentāros virmo gan pateicība, gan amizanti novērojumi:

“Šitie apēdot kaudzi ar odiem vienas nakts laikā. Ej pasaki paldies!”

“Tikai nesakiet, ka mēs arī vampīrus tagad sāksim diskriminēt.”

“Kādreiz man arī tādi dzīvoja bēniņos. Pēc siltināšanas un pažobeļu aizdarīšanas vairs nav.”

“Mums tādi dzīvoja laukos daudzus gadus, baaaaaigi daudz viņu bija! Līdz brīdim, kamēr nomainījām jumtu. Tad viņi vēl atlidoja kādu reizi, pieķēzīja jumta plēvi un ir prom. Vairs nav manīti…”

Sikspārņi Latvijā ir aizsargājami dzīvnieki, un siltajos vasaras mēnešos tie bieži vien izvēlas ēku bēniņus un starpstāvu spraugas kā drošu patvērumu, kur pārlaist dienas un audzināt mazuļus.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Neparedzēta drāma tiešraidē: jaunais vanags uzbrūk čūskērglim, taču pārvērtē savus spēkus
RAKSTA REDAKTORS
No dažādām vietām Latvijā tiek ziņots par neparasti lieliem stārķu bariem – kāpēc viņi tā pulcējas?
Latviešu dabas vērotājs labības laukā pamanījis noslēpumainus apļus – vien retais zina, kā tādi rodas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.