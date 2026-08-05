VIDEO. Ciemiņi no Transilvānijas? Bēniņos uzstādīta kamera fiksē neparastus apakšīrniekus 0
Dzirdot dīvainus trokšņus savā mājoklī, ikviens no mums vispirms cenšas noskaidrot to cēloni. Kāds vietnes “Threads” lietotājs izdzirdējis nepazīstamas un neierastas skaņas nākam no bēniņiem, tāpēc nolēma tur uzstādīt novērošanas kameru.
Iegūtais video ātri vien atklāja noslēpumaino trokšņotāju personību – tie izrādījās sikspārņi.
“Dīvainas skaņas nāca no bēniņiem. Uzliku kameru. Izskatās pēc ciemiņiem no Transilvānijas…” pie publicētā video asprātīgi parakstījis mājokļa saimnieks.
Video sižets izraisījis patiesu interesi un atsaucību komentāros, kur cilvēki ne tikai jokojuši par “vampīru” ierašanos, bet arī steiguši uzsvērt šo lidojošo zīdītāju lielo labumu un dalījušies pašu pieredzētajos stāstos.
Kāda sieviete aktlājusi un dalījusies ar video, ka arī viņai nācies klātienē satikt šos neparastos putniem līdzīgos radījumus, kad viens tāds ciemiņš paviesojies tieši uz mājas terases.
Komentāros virmo gan pateicība, gan amizanti novērojumi:
“Šitie apēdot kaudzi ar odiem vienas nakts laikā. Ej pasaki paldies!”
“Tikai nesakiet, ka mēs arī vampīrus tagad sāksim diskriminēt.”
“Kādreiz man arī tādi dzīvoja bēniņos. Pēc siltināšanas un pažobeļu aizdarīšanas vairs nav.”
“Mums tādi dzīvoja laukos daudzus gadus, baaaaaigi daudz viņu bija! Līdz brīdim, kamēr nomainījām jumtu. Tad viņi vēl atlidoja kādu reizi, pieķēzīja jumta plēvi un ir prom. Vairs nav manīti…”
Sikspārņi Latvijā ir aizsargājami dzīvnieki, un siltajos vasaras mēnešos tie bieži vien izvēlas ēku bēniņus un starpstāvu spraugas kā drošu patvērumu, kur pārlaist dienas un audzināt mazuļus.