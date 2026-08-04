No dažādām vietām Latvijā tiek ziņots par neparasti lieliem stārķu bariem – kāpēc viņi tā pulcējas? 0
Augusts vēl tikai sācies, taču sociālajos tīklos cilvēki no dažādām Latvijas vietām jau dalās ar novērojumiem, kas daļai liek domāt par rudens tuvošanos. Debesīs un laukos manīti prāvi stārķu bari, turklāt atsevišķi vērotāji apgalvo – tik daudz šo putnu vienuviet iepriekš neesot redzējuši.
Diskusija par putnu pulcēšanos aizsākusies ar pavisam vienkāršu jautājumu: “Viss? Dzērves jau lido prom?”
Uz to kāds sociālo tīklu lietotājs norāda, ka Preiļu pusē novērojami nevis dzērvju, bet gan stārķu bari: “Preiļu pusē jau stārķi virpuļo kopā, un tik lieli bari nekad nebija redzēti vēl…”
Arī citi cilvēki pamanījuši ko līdzīgu. “Ir stārķu uzvedība šogad jokaina,” spriež kāds komentētājs, savukārt vēl kāds raksta: “Šo vasaru neparasti daudz stārķu pie mums.”
Protams, stārķu parādīšanās lielā skaitā nav palikusi bez jokiem. Ņemot vērā seno stāstu par stārķiem kā bērnu nesējiem, kāda komentētāja smej: “Tad jau Preiļu pusē drīz būs daudz bēbīšu.”
Cits lielos stārķu barus nodēvē vienkārši par “varžu tūristiem”, bet vēl kāds joko, ka “geiti vēl nav atvērti”.
Tomēr vairāki komentētāji norāda uz daudz ticamāku skaidrojumu – augusts ir laiks, kad stārķi sāk gatavoties tālajam ceļam.
“Stārķi jau pirmie aizlido. Augustā jau,” raksta kāda sieviete.
“Jaunie baltkājainie mazuļi uzņem enerģiju tālsatiksmes lidojumam uz Āfriku,” spriež cits komentētājs.
Vēl kāds lakoniski secina: “Ir augusts… un stārķi lido prom.”
Diskusijā parādījās arī pieņēmums, ka lielais stārķu skaits Latvijā varētu būt saistīts ar karu Ukrainā.
Ko tad patiesībā nozīmē lielie stārķu bari, un vai šāds skats augusta sākumā tiešām ir kaut kas neparasts?
LA.LV sazinājās ar ornitoloģi, Latvijas Ornitoloģijas biedrības balto stārķu monitoringa vadītāju Anci Priednieci. Viņa skaidro, ka satraukumam par stārķu pulcēšanos nav pamata – šāda putnu uzvedība ir dabiska.
“Stārķu pulcēšanās baros nav nekas neparasts. Baltie stārķi dzimumgatavību sasniedz tikai 3–6 gadu vecumā, līdz tam jaunie putni neligzdo un dzīvo baros, tāpēc tos var redzēt baros visas vasaras garumā,” skaidro Priedniece.
Tagad situācija pakāpeniski mainās, jo ligzdas pametusi arī jaunā stārķu paaudze.
“Šobrīd lielākā daļa stārķu mazuļu jau ir pametuši ligzdas, līdz ar to baros uzturas arī izaugušie mazuļi un pieaugušie putni, kas izaudzinājuši mazuļus,” norāda ornitoloģe.
Tādējādi lielā barā, kuru cilvēks augustā pamana uz lauka vai riņķojam debesīs, var atrasties gan jaunie putni, kuri vēl nav sasnieguši ligzdošanas vecumu, gan šā gada mazuļi, gan pieaugušie stārķi.
Kāpēc tieši tagad stārķi pulcējas tik lielos baros? Tam ir ļoti praktisks iemesls – priekšā ir ārkārtīgi garš ceļojums.
Tātad lielie stārķu bari savā ziņā patiešām ir viena no pazīmēm, ka Latvijas vasara pamazām tuvojas savai izskaņai. Putniem nepieciešams sagatavoties migrācijai, un vietas, kurās pieejams daudz barības, var sapulcināt ievērojamu skaitu stārķu.
Savukārt uz jautājumu, kāpēc konkrētā vietā šogad varētu būt novērojams neierasti liels stārķu bars, Priedniece pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar situāciju citviet: “Neierasti liela putnu koncentrācija vienā vietā varētu būt saistīta ar barības trūkumu citās teritorijās.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!