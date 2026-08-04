VIDEO. Neparedzēta drāma tiešraidē: jaunais vanags uzbrūk čūskērglim, taču pārvērtē savus spēkus 0

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LA.LV
23:24, 4. augusts 2026
Ziņas Dabā

Lietuvas ornitologi un dabas entuziasti kļuvuši par aculieciniekiem īstai drāmai, kas norisinājusies tiešraides kameras priekšā.

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Jūlija beigās čūskērgļa ligzdā iebruka jauns un nepieredzējis vistu vanags, izraisot spriedzes pilnus mirkļus.

Uzbrūkošais vanags mēģināja sagrābt čūskērgļa mazuli aiz skausta un ar spēku izvilkt to no ligzdas. Par spēku samēru no malas neradās nekādu šaubu, tomēr notikumu attīstība izrādījās negaidīta. Jau paaudzies un spēcīgs tapušais čūskērgļa mazulis saņēma visus spēkus, drosmīgi turējās pretī un izrādīja sīvu pretestību.

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Pēc vairāku minūšu ilgas, ļoti saspringtas cīņas vanags beidzot saprata, ka šoreiz “kumoss” ir par lielu. Pārvērtējis savas spējas un mednieka prasmes, neaicinātais viesis atkāpās un pameta cīņas vietu tukšām rokām.

Dabas draugi un ornitologi pauž cerību, ka jaunais vanags šosezon šajā ligzdā vairs neatgriezīsies, bet drosmīgais čūskērgļa jaunulis ātri atgūs spēkus, lai jau pavisam drīz dotos savā pirmajā lidojumā.

Putnu mīļotāji var turpināt vērot tiešraides no putnu ligzdām oficiālajā “Ornitostogos” mājaslapā.

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