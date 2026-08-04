Latviešu dabas vērotājs labības laukā pamanījis noslēpumainus apļus – vien retais zina, kā tādi rodas 0
Apļi labības laukos nereti liek fantazēt par citplanētiešiem un citiem neparastiem to rašanās iemesliem. Taču reizēm izskaidrojums meklējams tepat Latvijas dabā – un tas var būt gana interesants.
Dabas vērotājs Aivars Liepkalns sociālajos tīklos publicējis video ar labības laukā redzamiem izbradātiem apļiem, aicinot sekotājus minēt, kas tos radījis.
“Jautājums uz zināšanām. Kas izveidojis šos apļus labības laukā un kādā veidā? Es zinu, un tie, kas arī simtprocentīgi zina, nekomentējiet pirmie… Gribas kādas jautras atbildes,” raksta Liepkalns.
Un jautras versijas tiešām nebija ilgi jāgaida.
Cita atzīst, ka atbildi zina, taču solījums nesabojāt intrigu traucējot ar zināšanām palepoties: “Kad gribi paspīdēt ar zināšanām, bet nedrīkst izjaukt visu jautrību… Eh!”
Tikmēr vēl kādai komentētājai radās krietni eksotiskāka versija: “Tur kādai briļļu čūskai, piedodiet par izteicienu, kāja aizķērusies!”
Pēc tam Liepkalns atklāja patieso apļu rašanās iemeslu, un izrādās, ka nekā pārdabiska tur nav. Pie vainas esot stirnu riests.
“Pareizā atbilde ir – stirnu āzis dzenājis kazu. Šobrīd stirnām notiek riests, un šādi viņi uz riņķi skrien. Skats diezgan interesants, un zālē vai labībā paliek šādi skaisti apļi,” skaidro dabas vērotājs.
Tātad ne citplanētieši, ne kāds cilvēks, kurš slepus bradājis labību, – neparastos apļus radījusi pati daba. Stirnu riesta laikā āzis seko kazai, un, dzīvniekiem vairākkārt skrienot pa vienu un to pašu trajektoriju, veģetācijā var izveidoties labi pamanāmas apļveida takas.
Latvijā stirnu riests parasti norisinās vasaras otrajā pusē, tāpēc tieši šajā laikā dabā iespējams novērot arī šādas stirnu aktivitātes atstātās pēdas.
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