NEXTA Twitter kontā publicēts video, kurā redzams, kā tiek veikts tests ar krievu karavīra ķiveri.

Ķivere tiek novietota ar zemi un testētājs pa to iesit ar savu dūri, kā rezultātā ķivere deformējas. Pēc tam tieši tikpat vienkārši ķivere tiek atgriezta tās sākotnējā formā.

Ķivere deformējas, pat ietriecot tajā testētāja pieri.

Video redzams šeit:

A #Russian helmet is being tested for its durability. pic.twitter.com/LzKsZJmlZv

— NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2022