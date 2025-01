Rosīgajā tirgū Pakistānas austrumu Pendžabas provincē pārdevējs, kurš, pēc vietējo iedzīvotāju domām, ir neparasti līdzīgs ASV ievēlētajam prezidentam Donaldam Trampam, saņem vairāk darījumu un uzmanības nekā citi.

“Mēs jūtamies tā, it kā Tramps būtu šeit ieradies, lai pārdotu kheer (pudiņu),” aģentūrai “Reuters” sacīja vietējais iedzīvotājs Mohammads Jasēns, kurš desertu labprātāk iegādājas no Trampa līdzinieka Salema Baggas, kurš arī dzied, lai piesaistītu klientus.

“Kad viņš dzied, lai pārdotu kheer, mēs nākam pie viņa,” sacīja Jasēns.

53 gadus vecais Salems stumj pa ceļu savus krāsainos koka ratiņus, lai pārdotu pudiņu. Kad vīrietis apstājas, lai dziedātu, ap viņu apstājas pūlis. Sava albīnisma dēļ viņš ir izteikti gaišāks ar blondu matu sasuku, nekā apkārtējie.

Salemu nemulsina uzmanība un kameras, kas viņam seko visā tirgū un pat viņa mājas apkaimē Sahivalas rajonā.

“Mana seja atgādina Donaldu Trampu, tāpēc cilvēki ar mani uzņem selfijus… Es jūtos ļoti labi,” viņš teica, pirms izteica ielūgumu, “Donalda Trampa sahib (kungs), jūs esat uzvarējis vēlēšanās, tagad atbrauciet šurp un nogaršojiet manu kheer, jums tas patiešām patiks!”

Pakistan has its own Donald Trump

Locals love taking selfies with Salem Bagga, a singing pudding vendor. They believe the man looks exactly like the future U.S. President Trump.

Bagga has capitalized on this resemblance and turned it into a brand, naming his rice pudding,… pic.twitter.com/t8ICZzeZFu

— NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2025