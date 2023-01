VIDEO. Dzīvības vērts skats? Pārgalvniekus vilina apmeklētājiem slēgts dambis Ieteikt







Neskatoties uz to, ka šajā vietā bojā gājuši cilvēki un šī būve jau vairākus gadus ir slēgta, pārgalvīgajiem patīk pa to braukāt, rādīt trikus un lēk ūdenī, vandaļi tīko to apzīmēt, savukārt dabas mīļotāji regulāri to iekļauj pārgājienu maršrutos. Rindžas aizsprosts (Rindge Dam) turpina pievilināt drosminiekus.

Rindžas dambis ir 30 m augsts aizsprosts, kas atrodas Malibu līcī Santamonikas kalnos Dienvidkalifornijā. 20. gadsimta 20. gados dambi uzcēla Rindžu un Ādamsonu ģimenes liellopu un lauksaimniecības vajadzībām. Vairākas desmitgades vēlāk aizsprostu iekļāva Malibu Līča parkā, līdz visbeidzot 2014. gadā teritorija ap novecojušo dambi tika slēgta.

Goin on a hike to the abandoned Rindge Dam in Malibu for my bday this Saturday. If anyone wants to cruise jus lmk. pic.twitter.com/gNSX31G8ds — Loof (@CreatorEli) July 9, 2019

Šajā vietā vairāki cilvēki guvuši ievainojumus, daži arī gājušī bojā. Piemēram, 2011. gadā kāds 21 gadu vecs vīrietis atņēma sev dzīvību, nolecot no dambja virsotnes. Savukārt 2020. gadā dambja pakājē esošajos ūdeņos nelaimes gadījumā bojā gāja vēl viens cilvēks.

This was the halfway point to the swimming spot. Rindge Dam Spillway. An uncomfortable photo to take. 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/w1jz7ZIVEc — Niall O’Brien (@Niallito) December 11, 2022

Jau kopš 1990. gada Kalifornijas parki un Amerikas Savienoto Valstu armijas inženieru korpuss strādā pie plāna, kā nojaukt nolietoto struktūru, lai atjaunotu līdzsvaru Malibu līča ūdensšķirtnē. Par dambja nojaukšanu iestājas arī vides aktīvisti, lai atjaunotu zivju populāciju Malibu līča apvidū.

Šīs process ir ārkārtīgi ievilcies un drosminieki turpina apmeklēt Ridžas dambi, riskējot ar savām dzīvībām.

When you go multiple times to Rindge Dam in 1 week😜 pic.twitter.com/sdNz3khDMX — Zach Byington (@zLARRYb) August 18, 2014