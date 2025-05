Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Foto: AP/SCANPIX

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, reaģējot uz šonakt notikušo plašo Krievijas uzbrukumu, norādīja, ka pasaules klusēšana par šādiem uzbrukumiem iedrošina Krievijas diktatoru turpināt agresīvu politiku. Par to viņš paziņoja savā “Telegram” kanālā.

“Šodien glābēji strādāja vairāk nekā 30 Ukrainas pilsētās un ciemos pēc masīvā Krievijas trieciena. Visur, kur nepieciešams, darbs turpinās – mūsu dienesti atrodas uz vietas, sniedz palīdzību un atbalsta cilvēkus… Šonakt Krievija palaida gandrīz 300 triecienbezpilota lidaparātus, galvenokārt ‘Shahedus’. Vēl aptuveni 70 dažāda tipa raķetes, tostarp ballistiskās. Triecieni bija vērsti pret Kijivu un tās apgabalu, Žitomiras, Hmeļņickas, Ternopiļas, Čerņihivas, Sumu, Odesas, Poltavas, Dnipro, Mikolajivas, Harkivas un Čerkasu apgabaliem,” uzsvēra Zelenskis.

Viņš norādīja, ka šie triecieni bija mērķēti uz parastām pilsētām, dzīvojamiem rajoniem.

“Ir sagrautas un bojātas parastas dzīvojamās ēkas. Kijivā bojātas universitātes vēstures fakultātes kopmītnes. Trāpīts arī uzņēmumiem. Diemžēl ir bojāgājušie, tostarp bērni. Izsaku līdzjūtību,” raksta prezidents.

Zelenskis uzsvēra, ka katrs šāds teroristisks Krievijas uzbrukums ir pietiekams iemesls jaunām sankcijām pret Krieviju.

“Krievija ievelk šo karu un katru dienu turpina nogalināt. Pasaule var doties brīvdienās, bet karš turpinās – gan nedēļas nogalē, gan darba dienās. To nedrīkst ignorēt. Amerikas klusēšana, citu valstu klusēšana tikai iedrošina Putinu. Bez patiešām spēcīga spiediena uz Krievijas vadību šo nežēlību nevar apturēt. Sankcijas palīdzēs. Izšķirīga ir izlēmība – no ASV, no Eiropas valstīm, no ikviena, kurš vēlas mieru. Pasaule zina Krievijas ekonomikas vājās vietas. Karu var apturēt tikai ar pietiekamu spiedienu uz Krieviju. Putins ir jāpiespiež domāt nevis par raķešu palaišanu, bet par kara izbeigšanu,” sacīja Zelenskis.