Atentāta mēģinājums pret ASV prezidenta amata kandidātu Donaldu Trampu varētu saliedēt viņa atbalstītājus, aģentūrai LETA sacīja politikas zinātnes doktors, ASV politikas vērotājs Mārtiņš Hiršs. Viņš atgādināja, ka Tramps ir pieredzējusi persona ASV politikā. “Ir cilvēki, kam viņš izteikti patīk, bet ir cilvēki, kam viņš izteikti nepatīk ar savām radikālajām idejām,” pauda eksperts.

Hirša vērtējumā notikušais ir “traģiski un briesmīgi”, bet, iespējams, tas saliedēs Trampa atbalstītājus, ļaus vēl vairāk demonizēt oponentus un pagriezt visu par labu republikāņu kandidātam. “ASV, kur ieroči ir tik brīvi pieejami, tas nav nekas unikāls, apšaudes notiek regulāri. Arī ļoti nopietni ieroči pieejami gandrīz ikvienam, tāpēc nav grūti dabūt ieroci vai izdarīt atentātu pret kādu politiķi,” atzina eksperts.

Viņš ir pārliecināts, ka notikušais negarantē Trampam uzvaru vēlēšanās, jo līdz tam vēl ir ilgs laiks, taču reitingu par dažiem procentpunktiem varētu pacelt. “Mēs nezinām, ko demokrāti darīs tālāk, vai nomainīs Džo Baidenu, vai būs vēl kādi skandāli. Trampa kampaņā tas noteikti nav pēdējais negaidīts pavērsiens,” vērtēja Hiršs, atgādinot, ka pirms astoņiem gadiem, kad par Baltā nama vadītāja amatu sacentās Hilarija Klintone un Tramps, arī bija dažādi pavērsieni.

How could our Secret Service allow a shooter with a full rifle kit crawl onto to the closest roof just 400 feet from Trump? pic.twitter.com/e3vSxePMf5

— Wayne Dunlap (@wdunlap) July 14, 2024