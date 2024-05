Krievijas raķešu triecienā Ukrainas otrai lielākajai pilsētai Harkivai ceturtdien nogalināti seši cilvēki, paziņojis Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Sinehubovs. 16 cilvēki ievainoti. Pēc Ukrainas varasiestāžu sniegtās informācijas, Krievijas karaspēks no nesējraķešu kompleksa S-300 uz Harkivu un tās priekšpilsētām izšāvis vismaz 15 raķetes.

Harkivas mērs Ihors Terehovs paziņoja, ka ir apstiprināta informācija par triecieniem transporta infrastruktūrai un komunālajam uzņēmumam. Trieciens skāris arī kādu privātu uzņēmumu. Uzņēmums, kurā trāpīja okupanti, nodarbojās ar iespiešanu. Tipogrāfijā izcēlies ugunsgrēks.

Iedzīvotājiem ir ieteikts pilsētā palikt patversmēs.

Ukrainas valsts dzelzceļa uzņēmums paziņojis, ka uzbrukumā bojāti vairāki tā objekti un vairāki darbinieki ir ievainoti.

Šā mēneša sākumā Krievijas spēki šajā reģionā sāka atjaunotu ofensīvu, mēģinot izlauzties cauri novājinātajai Ukrainas frontes līnijai. Trešdien Sinehubovs sacīja, ka kaujas turpinās netālu no Pleteņivkas un Vovčanskas pilsētām, bet Ukrainas spēki tās kontrolē. “Šī vājība nav mūsu, bet pasaules, kas trīs gadus nav uzdrošinājusies izturēties pret teroristiem tā, kā viņi ir pelnījuši,” viņš teica ierakstā X.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis sacīja, ka uzbrukumi Harkivai liecina, ka Krievija izmanto Ukrainas gaisa aizsardzības trūkumu. ASV ražotu zeme-gaiss raķešu sistēmu piegādes tika aizkavētas, jo ASV Kongresā ilgu laiku strīdējās par vairāku miljardu dolāru palīdzības paketi Ukrainai, kas tika pieņemta tikai pagājušajā mēnesī.

Zelenskis vairākkārt ir aicinājis no sabiedrotos nodrošināt vairāk pretgaisa aizsardzības raķešu un modernu iznīcinātāju piegādi.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, kauju dēļ reģionā ir pārvietoti aptuveni 14 000 cilvēku. Tiek lēsts, ka aptuveni 189 000 cilvēku, kas atrodas netālu no robežas ar Krieviju, saskaras ar “ievērojamiem riskiem notiekošo kauju dēļ”, sacīja PVO pārstāvis Jarno Habihts.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins apgalvo, ka viņa nolūks nav ieņemt Harkovu, bet gan mērķis bija izveidot “drošības zonu” Krievijas pierobežas reģionam.

A cynical Russian attack on #Kharkiv occurred in broad daylight, with the Russians striking the city at least 15 times. Civilian infrastructure was targeted, and there is already information about the dead and wounded. How much longer will the world just watch this atrocity?… pic.twitter.com/w3b5YaitLC

This is how Russia is shelling Kharkiv. Look, it's just a road where cars ride. Russia destroys everything. pic.twitter.com/LGIEoVt7JW

On décompte désormais 6 morts et non plus 4 et 11 blessés.

At least 10 explosions have rocked Kharkiv. I was planning to record an update, but now taking cover nearby. Stay safe, everyone pic.twitter.com/eulWQoQy4v

Do you hear this music? That's a cell phone ringing in a bodybag in Kharkiv, after Russian sent 15 missiles in quick succession upon the city and its surroundings.

Did you know Ukraine is still prevented from using American-made products, no matter which country sent them, from… pic.twitter.com/kaMpgkPHxl

