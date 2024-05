Ukraina atvilkusi karaspēku no vairākiem ciematiem Harkivas apgabalā, kur Krievijas karaspēks kopš pagājušās nedēļas virzās uz priekšu un apšauda apdzīvotās vietas gar robežu, paziņojusi Kijiva.

“Dažos apgabalos, ap Lukjanciem un Vovčansku, reaģējot uz ienaidnieka uguni un sauszemes karaspēka uzbrukumiem, kā arī lai glābtu mūsu karavīru dzīvības un izvairītos no zaudējumiem, mūsu vienības pārvietojās uz izdevīgākām pozīcijām,” paziņoja Ukrainas bruņotie spēki.

Krievijas karaspēks 10.maijā sāka ofensīvu Harkivas apgabalā un tam izdevies sagrābt savā kontrolē vairākus ciematus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka armija dara visu iespējamos, lai nepieļautu frontes izplešanos, un sākusi pretuzbrukumus, ziņoja LETA.

