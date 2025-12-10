Kailija Minoga
Latvijas Nacionālais arhīvs/Publicitātes foto

VIDEO. FOTO. Rīgā lustīgi padzīvojusi un arhīvā labi laiku pavadījusi pasaules megazvaigzne Kailija Minoga 4

Sanita Kārkliņa
10:58, 10. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno
Kailija Minoga Rīgā
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs Ziemassvētkus sāka svinēt jau 28. oktobrī, kad arhīvā sarīkoja jautru biroja ballīti, uz kuru bija ieradusies arī austrāliešu dziedātāja Kailija Minoga (Kylie Minogue).

Arhīva telpās, Šmerļa ielā 5, tika filmēts dziedātājas jaunās dziesmas “Office Party” videoklips – arhīva reālā darba vide bija izvēlēta kā atbilstoša dziesmas videoklipa iecerētajai atmosfērai, interjeram un aprīkojumam.

Arhīva filmu pārtinamā telpa pārtapa par ballītes vietu ar eglīti, mirdzošām gaismiņām, dīdžeju un ballītes viesiem, kuri kopā ar Kailiju Minogu gan jautri dejoja, gan garlaikojās.

Savu zvaigžņu stundu piedzīvoja gan arhīva kopētājs, gan senie biroja krēsli un skapīši, kuri prožektoru gaismās izskatījās žilbinoši, tā savā Facebook kontā par piedzīvoto vēsta arhīva pārstāvji.

Filmēšanu organizēja uzņēmums “Nafta Films”, kas ir viens no vadošajiem kino un reklāmu ražošanas uzņēmumiem Baltijā.

