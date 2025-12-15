Ekrānšāviņš no video/ “Dod pieci!”

VIDEO. “Dod pieci!” labdarības maratonā kādu no mūziķēm negaidīti pārsteigusi skatītāja reakcija aiz stikla sienas 1

19:06, 15. decembris 2025
Jau 11 gadus Doma laukumā notiek labdarības maratons “Dod pieci!”. Kādas mūziķes uzstāšanās stikla studijā raisījusi īpašu siltumu. Kas īsti notika?

Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) labdarības maratons “Dod pieci!” šogad sabiedrības uzmanību pievērsīs kustībai – tās nozīmei, iespējām un bieži vien nepiešķirtajai vērtībai. Maratona uzmanības centrā būs bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi.

Vienlaikus labdarības maratons izgaismos Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams. Labdarības maratona virsmērķis ir cilvēciskāka vide – katrs “Dod pieci!” stāsts ir par to, kur mums kā sabiedrībai ar sevi vēl jāstrādā.

Labdarības maratona laikā no 12. līdz 18. decembrim Doma laukumā stikla studijā darbojas trīs dīdžeji – “Dod pieci!” aizsācējs Latvijā Toms Grēviņš, kā arī Latvijas Radio 5 ētera personības Linda Samsonova un Jānis Pētersons.

Dīdžeji ne tikai atskaņo iedzīvotāju “pasūtītās” dziesmas, bet pie viņiem ciemos nāk arī mūziķi. Kādas dziedātājas uzstāšanās bijusi īpaši sirsnīga.

Dziedātājas Beates uzstāšanās laikā stikla studijā noticis negaidīts, bet sirsnīgs pavērsiens – pēkšņi aiz loga redzams vīrietis, kurš viņai dzied līdzi. Viņam rokās ir plakāts ar uzrakstu “Es mīlu Beati”.

Lūk, video no sirsnīgā mirkļa!

@beatemusicc bija arī lielais suprise💁‍♀️ • • • #foryoupage #singersongwriter #fyp #musician ♬ original sound – beatemusic

