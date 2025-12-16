Kašers ceļojumā piedzīvo orgasmu “ne tikai biksēs, bet arī mutē”. Kas viņam sniedzis šo neaizmirstamo baudu? 0
Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” kolorītais četrinieks – multimākslinieks Kašers, psihoterapeite Diāna Zande, TV personība Armands Simsons un stand-up komiķe un aktrise Anete Bendika – joprojām bauda eksotisko Japānu. Šoreiz grupa ieradusies Kioto pilsētā, kur Kašers ir tik noreibis no laimes un baudas, ka atzīstas piedzīvojam “orgasmu ne tikai biksēs, bet arī mutē”.
Pēc iekārtošanās jaunajās naktsmājās, ceļotāji jautrā noskaņojumā dodas meklēt vakariņu vietu. Slavenības nolemj mieloties ar japāņu tradicionālo virtuvi – suši. Viņu izvēlētajā ēstuvē suši tiek pasniegti visnotaļ autentiski – vienkārši servēti uz lielas letes.
Maltītes laikā dalībnieki nespēj valdīt savu sajūsmu par garšu. Visi atzīst, ka, ēdot šos suši, viņiem teju acīs sariesās asaras, jo neviens nespēja aptvert, kā iespējams radīt tik gardu ēdienu. Diāna Zande savu garšas pieredzi raksturo visnotaļ spilgti: “Es nevaru viņu norīt! Es viņu labāk te paturēšu aiz vaiga un paglabāšu, un tikai pēc tam turpināšu baudīt, jo tas ir tik garšīgi!”
Psihoterapeite uzsver, ka izcila bijusi gan ēdiena garša, gan arī neparastais pasniegšanas veids tieši uz letes. Armands suši garšu buķeti pavada ar sajūsmas izsaucieniem, noslēgumā piebilstot: “Te var kunkstēt visu vakaru!”
Kašers sajūtu pilnos mirkļus maltītes laikā raksturo vēl tiešāk: “Es tik tiešām ēdu…un man reāli ir orgasms ne tikai biksēs, bet arī mutē!”
Gan Kašers, gan Armands kopīgi secina, ka pēc šādas pieredzes Latvijā būs neiespējami atrast suši ar līdzvērtīgu garšas baudījumu: “Ārprāts, mēs tagad nākam ārā ar lielāko problēmu – kā mēs Latvijā tagad paēdīsim suši pēc šādas pieredzes?”
