“Vai tu būtu ar mieru…?” Mairis Briedis atklāj, kādas “jūtas” viņu patiesībā saista ar Aleksandru Kurusovu 19
Žurnāls vēsta par iespējamu jaunu mīlas stāstu starp bokseri Mairi Briedi un fitnesa guru Aleksandru Kurusovu. Šīs ziņas aizskārušas Briedi, kā rezultātā viņš atmasko šovu un norāda, ka žurnāls izplatījis nepamatotas baumas.
“Saistībā ar Jūsu publicēto informāciju par it kā esošām simpātijām un attiecībām vēlos norādīt, ka šīs ziņas ir nepatiesas un neatbilst realitātei. Šāda veida apgalvojumi pārkāpj profesionālās žurnālistikas ētikas normas, jo tie nav balstīti faktos un nav saskaņoti ar mani. Faktiski man tika izteikts piedāvājums piedalīties televīzijas šovā, kuram es piekritu, un mana iesaiste aprobežojās ar vienas nodarbības vadīšanu šova ietvaros. Jebkādas interpretācijas par personīgām simpātijām vai attiecībām ir nepamatotas. Lūdzu atsaukt minēto publikāciju un publiski atvainoties par nepatiesas informācijas izplatīšanu,” vietnē “Facebook” raksta Briedis.
Viņa pievienotajos ekrānšāviņos redzams, ka ar viņu 15. novembrī plkst. 11.03 sazinājusies šova “Slavenības. Bez filtra” redaktore Keita Druvaskalna. Viņa Briedim raksta: “Sveiks, Mairi! Esmu raidījuma “Slavenības. Bez filtra” redaktore un gribēju piedāvāt/uzjautāt, vai Jūs piekristu ar mūsu dalībnieci Aleksandru Kurusovu piedalīties epizodes filmēšanā – viņa gribēja, lai viņu pamācu boksēties. Ļoti gaidīšu ziņu, lai varu izstāstīt vairāk. Paldies jau iepriekš!”
Bokseris uzaicinājumam piekritis.
Neilgi pēc tam, 15. novembrī plkst. 11.17, viņam uzrakstījusi arī pati Aleksandra Kurusova. Arī viņa raksta par to pašu, aicinot Briedi novadīt viņai boksa nodarbību: “Vai Tu būtu ar mieru mani pamācīt kādiem boksa pamatiem/pabokset, kaut ko interesantu padarīt, lai TV skatītājiem būtu par ko runāt?!” redzams Kurusovas rakstītajā ziņā.
Pēc raidījuma Briedis kopā ar Kurusovu nonācis uz žurnāla “Kas jauns?” vāka. Tur redzama abu kopbilde un teksts: “Mairis Briedis un Aleksandra Kurusova. Jauns mīlas pāris? Bokseris attiecības nenoliedz.”
LA.LV jau iepriekš vēstījām par konkrēto treniņu, kura laikā Briedis nejauši divas reizes viņai iesita galvas un kakla apvidū.
Tāpat vēstījām, ka pēc 17 gadiem laulībā tiek šķirta Brieža laulība. Par šķiršanos abi vienojušies publiski nerunāt.