Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. pexels.com

No klapēšanas skaņām līdz policijai – viens vakars jeb kaimiņu drāma Ogrē 0

LA.LV
9:20, 18. decembris 2025
Ziņas Latvijā

10. decembrī policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Tūrkalnes ielā, kaimiņi kaut ko klapē, kas izklausās pēc karbonāžu klapēšanas, turklāt tā, ka skan visa kāpņu telpa, par šādu atgadījumu raksta vietējais portāls ogrenet.lv.

Tas vēsta, ka policijai: “ierodoties kāpņu telpas durvis atvēra izsaucēja un paskaidroja, ka viņas kaimiņienes radītie trokšņi, kas atgādina karbonāžu klapēšanu, traucē apkārtējiem, tāpēc arī izsaukusi policiju.”

Tiesa gan, likumsargu ierašanās brīdī valdījis klusums, uz klauvējieniem pie durvīm neviens neatbildēja.

Nolemjot pārbaudīt pagalmu, tur sastapta trokšņotāja, kura paskaidroja, ka patiesi gatavojusi ēdienu un no tā radušās iepriekš minētās skaņas. Sieviete solīja vairāk netrokšņot.

