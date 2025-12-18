Ekrānšāviņš no FB/izdzirdēts Rīgā

“Cepuri nost džekam, vēl lielāku paldies vecākiem!” Puisis ar jaunatnei netipisku rīcību izsauc soctīklu ovācijas 0

9:02, 18. decembris 2025
“Šodien mūsu Rimi veikalā bijām liecinieki kādai situācijai. Kāds puisis izrādījās īsts varonis! Viņš palika kopā ar kundzi gados līdz ātrās palīdzības ierašanās brīdim, atbalstīja viņu, turēja aiz rokas un iedrošināja. Paldies Jums par to, ka nepalikāt vienaldzīgs.” Par šādu, bet ne tipisku loģisku rīcību krīzes situācijā kādā Vecmīlgrāvja tirdzniecības vietā vēsta Facebook konts “Izdzirdēts Rīgā”.

Tas arī vēsta: “Vēlos pateikt Paldies šādiem īstiem dzīves varoņiem, kuri iesaistās šādās situācijās, kuri nepaliek vienaldzīgi un kuri ir pieraduši dzīvē pastiept roku vājākajam. Paldies Tev!”

To, ka jaunais cilvēks tik netipiski jaunajai paaudzei reaģējis, ir apsveicami, liecina arī komentāri zem šī ieraksta, turklāt daudzi jo daudzi pasakās šā puiša vecākiem, kas dēlā ieaudzinājuši cilvēcību. Tāpat tiek uzteikta centība, ar kādu acīmredzot ir apgūtas Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības.

“Šeit var redzēt kāda ir bijusi audzināšana! Cepuri nost džekam, vēl lielāku paldies vecākiem! Labais vairo labo!” 🙏🙂

“Labi, ka vēl ir cilvēki, kuriem ir cilvēcība. Malacis, vecāki var lepoties par savu dēlu.”

“Vieglāk uz sirds palika, viss nav zudis, mūsu starpā ir cilvēki”

“Šādi rīkoties māca Pirmās palīdzības apmācībā. Tas nozīmē, ka jaunietis ir veiksmīgi ieguvis šīs iemaņas un prot pielietot dzīvē. To patiesībā būtu jāzina ikvienam iedzīvotājam. Cienu rīcībspējīgus cilvēkus!”

