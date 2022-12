Ekrānuzņēmums no Instagram

TV3 raidījumā “Bez Tabu” pārraidīts sižets par populāro latviešu influenceri un uzņēmēju Elīnu Didrihsoni. Iemeslu uzmanībai izpelnījies fakts, ka viņa atkal vadījusi automašīnu nepiesprādzējusies, dziedot un sevi filmējot.

Filmējot sevi, Didrihsone dzied dziesmu: “Jēzus mani sargā, tāpēc viņam uzticos!” Citi interneta lietotāji gan pauž bažas par šādiem bezatbildīgiem satiksmes dalībniekiem. “Es drīzāk teiktu, ka tur tikai Jēzus var palīdzēt, nav gan īsti skaidrs kurā dzīvē – šajā vai aizsaulē,” raksta “Twitter” lietotājs Oļegs.

Cits šī portāla izmantotājs Jānis gan ir krietni skarbāks un norāda: “Ja gribi filmēt kaut kādus debilus video pie stūres, tad novācies no ceļa, apstājies un dari, ko gribi.”

“Bez Tabu” izdodas sazvanīt Didrihsoni, viņa neatrod laiku, lai atbildētu uz “Bez Tabu” jautājumiem, kā arī aicina veidot sižetus par “interesantākām lietām”. Influencere atsakās skaidrot, kādēļ neizmanto drošības jostu. Reiz gan viņa atbildējusi uz līdzīgu jautājumu, ko uzdevis “Instagram” sekotājs. “Tāds stulbs jautājums, kas tavu dzīvi neizmainīs, ja uz to atbildēšu. Tā kā…Tā kā tu vienmēr savā dzīvē būtu piesprādzējusies, brauc un nekad dzīvē neesi pārkāpusi nevienu noteikumu, dzīvo kā eņģelītis,” pauda Didrihsone.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas eksperts Normunds Lagzdiņš atgādina, ka negadījums var notikt jebkurā brīdī. Braucot automašīnā, būtu vēlams novilkt arī biezās ziemas drēbes, lai drošības josta būtu efektīvāka.

Savukārt Deniss Aleksandrs Ševeļovs, “influenceru” un talantu aģentūras “Collex” attīstības direktors šo faktu komentē no sava skatu punkta: “Domāju, ka šāda rīcība principā nav pieņemama, tā nav pieņemama uzvedība no ietekmētāja puses. Viņi sabiedrībai parāda kādas ir normas. Tieši šo viņa normalizē, ka vadīt automašīnu nepiesprādzējoties ir normāli. Par to pat nekādu sodu nevar saņemt, viņa to dara vairākus mēnešus, varbūt gadus. Sodu nav saņēmusi, Valsts policija nav reaģējusi.”

Pēc “Bez Tabu” intereses likumsargi norādījuši, ka vērtēs Didrihsones iespējamos pārkāpumus, tomēr tā vien izskatās, ka ietekmētāja sodu nesaņems.

